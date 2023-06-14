Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. Теракт России создал опасные условия, угрожающие гражданскому населению Херсона.
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Опасность выноса мин на побережье
Вода подмыла линию российских взрывных заграждений, а также были затоплены позиции, где хранился боекомплект врага. Это означает, что взрывчатые предметы могут оказаться среди куч мусора, сходящих на берег.
Вода выносит как крупные речные мины, так и обычные противопехотные типа "Лепесток" (ПФМ-1), которые трудно увидеть. Такие мины несут очень большую угрозу еще и потому, что из-за особенностей песчаной почвы они могут погрязать в землю и полностью исчезать с поля зрения человека.
– заметила Гуменюк.
Гражданским важно осознавать это и не приближаться к мусору, который вынесла вода. По крайней мере, пока его не проверят специалисты.
Ситуация на левом берегу Днепра
К сожалению, ситуация на оккупированной Херсонской области остается крайне сложной. Оккупанты продолжают давить на местных: за спасение от потопа оккупанты требуют получить российский паспорт.
Если гражданские отказываются, то враг заставляет их страдать от затопления, пока они не согласятся на насильственную паспортизацию. Аналогично Россия действует и по поводу доступа к медицинскому обслуживанию.
"Россияне шантажируют людей в любой затруднительной ситуации. Хотя этот террор им уже ничего не дает. Они совершают его по инерции, выполняя приказы руководства", – убеждена спикер.
Наталья Гуменюк о последствиях подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео
Кинбурнская коса
Ранее появлялось сообщение, что оккупанты могут уйти из Кинбурнской косы – последней территории Николаевщины, которую они контролируют.
Однако планы оккупантов изменились и Силы Обороны до сих пор фиксируют их присутствие на Кинбурне. Оттуда захватчики производят ежедневные обстрелы Очакова и Куцуруба.
Охватившая его после подрыва Каховской ГЭС паника прошла. Они вернулись к своей старой тактике: наезжать на позиции, из которых можно произвести обстрел, и немедленно уходить, не дожидаясь нашего ответа. Но это удается им далеко не всегда, потому что очень часто выезд на запад Кинбурнской косы является для них билетом в один конец.
– поделилась своей оценкой Гуменюк.
Последствия подрыва Каховской ГЭС
- В результате российского теракта, по официальным данным погибли 10 человек. Также известно о 20 раненых и 42 пропавших без вести. Украине удалось спасти 2757 своих граждан.
- После критики своего бездействие ООН объявила, что отправит спасательную миссию на оккупированное Россией левобережье Херсонщины. Однако Россия не предоставила разрешение на спасение потерпевших.
- Подрыв Каховской ГЭС будет иметь далеко идущие последствия для природы Херсонщины и ее экономики: по предварительным оценкам, ущерб от теракта оценивают в десятки миллиардов гривен.