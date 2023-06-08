Прокинулись: чи може ООН насправді допомогти в евакуації людей з окупованого Лівобережжя

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що 8 червня провели перемовини з ООН. У висновку – домовилися про евакуацію з окупованого Лівобережжя. Для цього Росія має надати "гарантії безпеки". Однак із цим, як можна зрозуміти, не все так просто.

Про це 24 Каналу розповів Ігор Рейтерович – політолог. За його словами, є ймовірність, що Росія надасть дозвіл на евакуацію лише в обмін на визнання Херсонщини її територією.

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"Політичної волі немає"

На зустрічі МЗС України та ООН також узгодили невідкладне збільшення допомоги. Так, ООН має направити додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.

Я б дуже хотів помилитися, але я не вірю в цю історію. Там крапку можна ставити після слів "як тільки Росія надасть гарантії безпеки". Непогано, що ООН "прокинулась" на третій день катастрофи. Але в практичну здатність представників організації допомогти в евакуації я не вірю,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Найімовірніше, ООН, як і Червоний Хрест, з'являться на окупованих територіях пізніше. Політолог каже, це відбудеться тоді, коли будуть виконані дві умови.

Спаде вода і там можна буде робити більш-менш притомні дії для допомоги місцевому населенню.

і там можна буде робити більш-менш притомні дії для допомоги місцевому населенню. Коли ці території будуть звільненні та контролюватиме їх Україна.

Після деокупації області міжнародні організації швидко приїдуть, справді допомагатимуть та реалізовуватимуть певні проєкти. Однак потрібні вони там були ще кілька днів тому.

"Ось зараз, коли їм треба туди поїхати і допомогти людям, яких росіяни перетворили на заручників – я не бачу такої політичної волі ООН. Як і низки інших організацій, зокрема екологів, які роками займались подібними питаннями. Але щойно сталася реальна катастрофа – вони вдали, що нічого екстраодинарного не відбувається", – заявив Рейтерович.

Натомість у них є нагальніші справи, наприклад, поговорити про глобальне потепління.

Ігор Рейтерович про те, чи зможе допомогти ООН на Лівобережжі Херсонщини: дивитись відео

Потрібні реальні дії

Представники міжнародних організацій звикли до комфорту. Їх привозять літаками на конференції, де сотні камер зніматимуть запальні промови про умовне глобальне потепління.

Однак на Півдні України ситуація катастрофічна, там потрібна реальна допомога, а не слова.

Це ж треба як президент сьогодні їздив – лазити по коліна у воді. З одного боку місцеві, яким допомагають, з іншого – евакуація, військові, лікарні. Там все по-дорослому, а не як вони звикли – збирати донати на програми з протидії глобальному потеплінню. Це тест, який вони не склали,

– підкреслив політолог.

Якби ще раніше туди приїхали представники міжнародних екологічних організацій, то це б, можливо, змогло б стримати росіян. Вони б не ризикували робити так багато жахливих речей безпосередньо перед носом світових ЗМІ. Намагаючись хоч трохи втримати свій імідж, хоч він й уже "нижче плінтуса".

"На жаль, всі ці організації виявились пустопорожніми. Такими, які займаються не практичними речами, а голим теоретизуванням", – зазначив Рейтерович.

В цьому контексті позиція окремих країн, які одразу звернулись до України та заявили про виділення фінансової та гуманітарної допомоги, показує, хто думає, про реальні речі. Зрештою, про реальний розвиток планети. Адже підрив Каховської ГЕС матиме відкладені наслідки, які стосуватимуться не лише України, а й всього світу.

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