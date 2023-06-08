Проснулись: может ли ООН действительно помочь в эвакуации людей из оккупированного Левобережья

В Министерстве иностранных дел сообщили, что 8 июня были проведены переговоры с ООН. В заключении – договорились об эвакуации из оккупированного Левобережья. Для этого Россия должна предоставить "гарантию безопасности". Однако с этим, как можно понять, не все так просто.

Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Рейтерович – политолог. По его словам, есть вероятность, что Россия разрешит эвакуацию только в обмен на признание Херсонщины ее территорией.

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"Политической воли нет"

На встрече МИД Украины и ООН также согласовали безотлагательное увеличение помощи. Так, ООН должна направить дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

Я очень хотел бы ошибиться, но я не верю в эту историю. Там точку можно ставить после слов "как только Россия предоставит гарантию безопасности". Неплохо, что ООН "проснулась" на третий день катастрофы. Но в практическую способность представителей организации помочь в эвакуации я не верю,

– отметил Игорь Рейтерович.

Скорее всего, ООН, как и Красный Крест, появятся на оккупированных территориях позже. Политолог говорит, что это произойдет тогда, когда будут выполнены два условия.

Спадет вода и там можно будет предпринимать более или менее сознательные действия для помощи местному населению.

и там можно будет предпринимать более или менее сознательные действия для помощи местному населению. Когда эти территории будут освобождены и будет контролировать их Украина.

После деоккупации области международные организации скоро приедут, действительно будут помогать и реализовывать определенные проекты. Однако нужны они там еще несколько дней назад.

"Вот сейчас, когда им нужно туда поехать и помочь людям, которых россияне превратили в заложников – я не вижу такой политической воли ООН. Как и ряд других организаций, в частности экологов, которые годами занимались подобными вопросами. Но как только произошла реальная катастрофа – они притворились, что ничего экстраординарного не происходит", – заявил Рейтерович.

Зато у них есть более насущные дела, например, поговорить о глобальном потеплении.

Игорь Рейтерович о том, сможет ли помочь ООН на Левобережье Херсонщины: смотреть видео

Требуются реальные действия

Представители международных организаций привыкли к комфорту. Их привозят самолетами на конференции, где сотни камер будут снимать зажигательные речи об условном глобальном потеплении.

Однако на Юге Украины ситуация катастрофическая, там нужна реальная помощь, а не слова.

Это надо как президент сегодня ездил – лазить по колено в воде. С одной стороны местные, которым помогают, с другой – эвакуация, военные, больницы. Там все по-взрослому, а не как они привыкли собирать донаты на программы по противодействию глобальному потеплению. Это тест, который они не сдали,

– подчеркнул политолог.

Если бы еще раньше туда приехали представители международных экологических организаций, то это, возможно, смогло бы сдержать россиян. Они не рисковали бы делать так много ужасных вещей непосредственно перед носом мировых СМИ. Пытаясь хоть чуть-чуть удержать свой имидж, хоть он и уже "ниже плинтуса".

"К несчастью, все эти организации оказались пустыми. Такими, которые занимаются не практическими вещами, а голой теоретизацией", – отметил Рейтерович.

В этом контексте позиция отдельных стран, сразу обратившихся к Украине и заявивших о выделении финансовой и гуманитарной помощи, показывает, кто думает, о реальных вещах. В конце концов о реальном развитии планеты. Ведь подрыв Каховской ГЭС будет иметь отложенные последствия, которые будут касаться не только Украины, но и всего мира.

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