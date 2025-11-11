"Італійці ставляться цинічно": підозрюваний у підриві "Північного потоку" написав листа з тюрми
- Сергій Кузнєцов, підозрюваний у підриві "Північного потоку", утримується в італійській в'язниці з серпня 2025 року.
- Чоловік голодує з 31 жовтня на знак протесту проти порушення своїх основних прав.
- Кузнєцов у листі скаржиться на жорсткі умови утримання, а адвокат каже, що його клієнта покинула власна країна.
З серпня 2025 року 49-річного Сергія Кузнєцова утримують в італійській в'язниці. Його підозрюють в підриві "Північних потоків". З 31 жовтня чоловік голодує у знак протесту проти порушення своїх основних прав.
Кузнєцов у листі скаржиться, що у в'язниці до нього ставляться ніби до небезпечного кримінального злочинця, тримають під посиленою охороною у приміщенні з підозрюваними членами ІДІЛ. Усе це задля того, аби змусити українця зізнатися у підриві газопроводів "Північний потік", передає 24 Канал із посиланням на BBC та Reuters.
Дивіться також Підрив "Північних потоків": Польща не видаватиме Німеччині українця, якого підозрюють в ураженні
Що написав Кузнєцов із в'язниці?
За словами Кузнєцова, італійці вже два місяці цинічно ігнорують той факт, що він є вегетаріанцем. "Вони думають, що ці обмеження вплинуть на мою позицію та змусять мене зізнатися. Але такі спроби марні", – пише з-за грат колишній військовий.
Рідні Кузнєцова розповіли, що намагалися передати йому спеціальну їжу у в'язницю, але отримали відмову.
За словами офіцера, він також змушений займатися фізкультурою на самоті під наглядом озброєної охорони.
Наразі чоловік вже втратив 9 кілограмів.
Адвокат Кузнєцова Нікола Канестріні повідомив, що його клієнт страждає на панкреатит і целіакію – аутоімунне захворювання, що активується певними продуктами. Також чоловік не палить, але змушений був два з половиною місяці ділити камеру з іншими ув'язненими, які курять цілодобово.
Адвокат вважає, що його клієнта покинула власна країна.
Він служив у армії, тож вони повинні знати, чи він там був чи ні? Якщо був – мають його захищати, якщо ні – також,
– зазначає адвокат, маючи на увазі атаку на трубопроводи.
У своєму листі Кузнєцов пише, що розуміє: уряд "зараз має більш важливі справи – шукати шлях до завершення війни". Він закінчує лист патріотично: "Я дуже люблю Україну і радий мати честь бути офіцером її Збройних сил".
Що відомо про роль Сергія Кузнєцова у підриві "Північних потоків"?
Сергій Кузнєцов є колишнім спецпризначенцем. Слідство вважає, що саме він був командиром яхти "Андромеда", яку 26 вересня 2022 року використали для підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".
19 серпня чоловік разом з родиною прибув на Рів'єру-Романьйола у відпустку. Там українця заарештували.
У суді Сергій Кузнєцов заперечив причетність до вибухів на трубопроводах.
27 жовтня Апеляційний суд Болоньї повторно дозволив видачу Сергія Кузнєцова до Німеччини.
Він оскаржив це рішення у Верховному суді Італії. Остаточне слухання з апеляції в Італії призначене на найближчі кілька тижнів.
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що зустрівся з Галиною Кузнєцовою – дружиною Сергія Кузнєцова. Жінка розповіла, що її чоловік продовжує голодування, він перебуває у критичному стані.
Омбудсмен звернувся з офіційними листами до міжнародних інстанцій, закликаючи забезпечити дотримання прав Кузнєцова.