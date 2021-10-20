Підриває довіру, – представниця ОБСЄ засудила блокування окупантами роботи місії
Джерело:Oscepa
Спецпредставниця Парламентської асамблеї ОБСЄ по Східній Європі Даніела де Ріддер заявила, що обмеження роботи місії з боку проросійських бойовиків є тривожною тенденцією, якій необхідно покласти край.
Вона нагадала, що Спеціальна моніторингова місія – це "не тільки найбільша і найбільш значуща операція ОБСЄ, але також й одна з найважливіших".
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Здійснюючи неупереджене спостереження за ситуацією, СММ є незамінним інструментом з документування порушень режиму припинення вогню, постачання осіб, відповідальних за прийняття рішень, важливою інформацією і сприяння діалогу між протиборчими сторонами,
– сказала Даніела де Ріддер.
Спецпредставниця нагадала, що Місія наділена повноваженнями відповідно до рішень, прийнятих на основі консенсусу всіма 57 державами-учасницями ОБСЄ, і "їй повинна бути надана безумовна свобода пересування".
"Після рішення Росії не продовжувати мандат у пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" на російсько-українському кордоні після 30 вересня СММ стала останнім інструментом ОБСЄ для забезпечення деякої прозорості у семирічній війні з понад 14 тисячами загиблих", – додала вона.
Обмеження діяльності СММ ще більше обмежують прозорість і підривають довіру,
– підсумувала посадовиця.
Що цьому передувало
- Ще 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика Андрія Косяка. Він проводив розвідку під прикриттям розмінування території.
- Найманці країни-агресора після цього почали погрожувати, що відмовляться від мінського формату, якщо терориста не відпустять.
- Згодом вони вирішили протестувати проти місії ОБСЄ в Донецьку. У такий спосіб показували своє невдоволення через затримання.
- Протягом 15 – 16 жовтня представники місії не могли вийти з будівлі. Вже 17 жовтня бойовики ще й в Горлівці заблокували спостерігачів ОБСЄ.