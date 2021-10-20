Подрывает доверие, – представительница ОБСЕ осудила блокирование оккупантами работы миссии

Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер заявила, что ограничение работы миссии со стороны пророссийских боевиков является тревожной тенденцией, которой необходимо положить конец.

Она напомнила, что Специальная мониторинговая миссия – это "не только крупнейшая и наиболее значимая операция ОБСЕ, но также и одна из важнейших".

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Осуществляя беспристрастное наблюдение за ситуацией, СММ является незаменимым инструментом по документированию нарушений режима прекращения огня, снабжению лиц, ответственных за принятие решений, важной информацией и содействию диалогу между противоборствующими сторонами,

– сказала Даниэла де Риддер.

Спецпредставитель напомнила, что миссия наделена полномочиями в соответствии с решениями, принятыми на основе консенсуса всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, и "ей должна быть предоставлена безусловная свобода передвижения".

"После решение России не продлевать мандат в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе после 30 сентября СММ стала последним инструментом ОБСЕ для обеспечения некоторой прозрачности в семилетней войне с более чем 14 тысячами погибших", – добавила она.

Ограничения деятельности СММ еще больше ограничивают прозрачность и подрывают доверие,

– подытожила чиновница.

Что этому предшествовало