Підступні плани Кремля та ймовірне вторгнення Росії: хто, як і чим допоміг Україні та ЗСУ

Через зростання загрози російського вторгнення в Україну західні партнери активно підтримують Україну. В тому числі – озброєнням, яке дозволить країні компенсувати військове панування Росії за окремими напрямками.

Публічності та розголосу деталей намагаються уникати – такі делікатні питання, на переконання дипломатів, вимагають тиші. Втім, зрозуміти про те, наскільки масштабною є допомога та як Україна зможе використати отримане озброєння, все ж таки, зрозуміти можна. Детальніше – читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

Важливо Потім буде пізно: Зеленський закликав США негайно ввести санкції проти Росії

Британські протитанкові гранатомети NLAW

Днями Британія розпочала постачання в Україну протитанкових гранатометів NLAW, які вважаються одними з найкращих для ведення бою у місті.

У коментарі виданню The Daily Mail міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначив, що Україні надали близько 2 тисяч протитанкових ракетних установок. І додав, що враховуючи стягування російських військ до українських кордонів, Британія готова відправити в Україну ще більше зброї на знак підтримки.

Що таке NLAW Переносна протитанкова керована ракета. Цей ПТРК розробляє шведський концерн SAAB. Його мають на озброєнні близько 10 країн світу (Росія до цього переліку не входить). Комплекс легкий – до 12,5 кілограмів – та простий у використанні. Час, необхідний для активації системи і відкриття вогню, складає 2 — 3 секунди.

Як зазначив у коментарі 24 каналу офіцер одного з бойових українських підрозділів, простота у застосуванні та швидкість є однією з головних переваг комплексу. Для його використання не потрібний протитанковий розрахунок – достатньо одного бійця.

Там, по суті, три кнопки, навчити ним користуватись можна навіть мавпу. Працює, в залежності від моделі до 600 або до 800 метрів, що є чудовим показником навіть при бою на відкритій місцевості і, звісно, у місті. Також важливим для міського бою є те, що можна стріляти з приміщення. Щоб захопити ціль і визначити її рух, комплексу треба три секунди. Після цього вистрелив і забув, комп'ютер все зробить сам,

– сказав він.

В огляді Defense Express також зазначає, окрім танків, комплекс можна застосовувати проти будь-якої іншої броне- та звичайної техніки, укріплень та вертольотів противника.

До слова Велика Британія відправила в Україну 30 військових з елітних підрозділів, – ЗМІ

Комплекс має різні способи враження: залежно від ситуації можна обрати або прямий постріл у ціль, або варіант, коли боєголовка детонує над ціллю та уражає її зверху. Цикли вмикання та вимикання, а також загальний час роботи NLAW обмежено лише акумулятором.

Також оглядач уточнив, що пускова – одноразова, після пострілу з неї можливо забрати лише приціл. "У поєднанні із принципом "вистрілив та забув" це не зобов'язує бійця тягати з собою вже пусту пускову, як у випадку з Javelin", – наголосив він.

Як діють гранатомети NLAW: дивіться відео

Шість літаків озброєння від США

Україна отримала чотири партії підтримки від США в рамках пакету допомоги, який у грудні 2021 року ухвалив президент Джо Байден.

Допомогу Україні Джо Байден ухвалив наприкінці 2021 року / Фото Getty Images

Перша партія прибула в Україну у ніч на 22 січня. Вона включала 200 тисяч фунтів (90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для українських військових на лінії фронту. Окрім протитанкових ракет Javelin, літак вперше привіз до України одноразові гранатомети SMAW-D.

Що таке SMAW-D Однозарядний реактивний гранатомет M141 Bunker Defeat Munition (BDM), що призначений для знищення противника, розташованого в польових укріпленнях, будинках та легкій бронетехніці. Гранатомет стріляє боєприпасами подвійної дії. Такий боєприпас може спрацьовувати під час удару об перешкоду або після проникнення за неї, залежно від того, влучив він у тверді чи м'які цілі. Наприклад, при ураженні мішків з піском, детонація затримується доти, поки снаряд не закопується в ціль. При зіткненні з твердою ціллю вибух відбувається одразу. Прицільна дальність цілі, що рухається, близько 250 метрів, а нерухомої – 500 метрів.

Гранатомет важить лише 7,25 кілограма у спорядженому стані. На озброєнні армії США модернізований зразок перебуває з 1999 року і вже застосовувався у бойових діях в Афганістані та Іраку.

Наразі США передали Україні щонайменше 200 одиниць таких гранатометів. Ця зброя також є дуже простою у використанні, тому її може опанувати будь-хто.

Збройні сили України вже оперативно підготували перших інструкторів і для британських NLAW, і для американських SMAW-D. Перші групи майбутніх "вчителів" для військовослужбовців пройшли курс підготовки та здійснили практичні стрільби в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ.

Друга партія оборонної допомоги від Сполучених Штатів включала понад 80 тонн озброєння. 25 січня у міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився третій літак із черговою партією додаткової оборонної допомоги – 79 тонн озброєння і боєприпасів. Серед них, у тому числі – 300 протитанкових ракет Javelin.

США допомогли Україні зброєю / Фото Валентини Поліщук, сайт 24 каналу

Четвертий літак США привіз до України 81 тонну патронів різного калібру.

П'ятий та одразу шостий літаки прибули в Україну 31 січня й 1 лютого відповідно. Вони також доставили вантажі з тоннами набоїв.

Цікаво США готові тиснути на Росію у Радбезі ООН

ПТРК та ПЗРК від країн Балтії

20 січня стало відомо, що Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні наявні у них протитанкові комплекси, ПЗРК й іншу зброю американського виробництва. За даними американських ЗМІ, угоди про передачу третій стороні дозволять Естонії передати Україні ПТРК FGM-148 Javelin.

Що таке ПТРК Javelin Переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin, розроблений 1986 року. Прийнятий на озброєння армії США у 1996 році. Ракета має теплову голівку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, поки вона наближається до цілі. Також є можливість вибрати один з двох режимів атаки ракети: атака згори для ураження бронетехніки у менш захищений дах, або атака по прямій. З 2018 року Збройні сили України в рамках військової допомоги від США отримали 77 пускових установок протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin та 540 керованих ракет до нього різних версій.

відповідно до правил експортного контролю США, країни-експлуатанти не можуть передавати третім країнам озброєння американського виробництва без дозволу Держдепу.

Раніше начальник відділу міжнародного співробітництва Міноборони Естонії Петер Куймет зазначав, що Естонія розглядає можливість передачі Україні фінських гаубиць калібру 122 міліметри та боєприпаси до них. Однак для цього Естонія має отримати дозвіл від країн-постачальників.

Варто знати Україні треба більше "Джавелінів", щоб відбити наступ Росії, – американський військовий

У разі гаубиць, які ми придбали у Фінляндії, а та, своєю чергою, закупила їх у Німеччини, ми маємо попросити Німеччину та Фінляндію дати згоду на передачу зброї, і цей процес ми вже розпочали з цими країнами,

– пояснив він.

Литві рішення Держдепу, як припускають журналісти, дозволяє передати Україні зенітно-ракетні комплекси FIM-92 Stinger.

Як працюють Javelin: дивіться відео

Як відзначає Defense Express, Литва має у своєму розпорядженні не "звичайну" версію ПЗРК Stinger, а його модифікацію. Вона менш мобільна, але має дві пускові та надає можливість оператору отримувати дані про цілі через систему обміну інформацією. "Відповідно, можемо побудувати припущення, що Україна може отримати від Литви FIM-92 Stinger DMS", – йдеться у повідомленні.

Тут варто додати, що американський військовий експерт доктор Філіпп А. Карбер переконаний, що саме Stinger можуть значно допомогти українським військам у протистоянні із Росією. За його словами, росіяни навчилися боятися цих переносних зенітно-ракетних комплексів в Афганістані.

Що стосується Латвії, то міністр оборони країни Артіс Пабрікс заявив, що Рига готова "поставити летальну та нелетальну продукцію". Яке саме озброєння отримає Україна, буде оприлюднено лише після його доставки.

Також зверніть увагу Шантаж великою війною: що важливо знати про ризики агресії Росії

Артилерійські снаряди від Чехії

Відомо, що Міністерство оборони Чехії планує надати українським Збройним силам артилерійські снаряди.

Україна – історичний партнер Чехії, з яким ми розвиваємо оборонну співпрацю та підтримуємо її шлях до демократії. Тому цілком природно, що Міноборони розглянуло можливість допомоги,

– сказала речниця міністерки оборони Яна Зехмейстерова.

Ці поставки Чехія також мала погодити з іншими країнами, включаючи Вишеградську четвірку, Німеччину, Австрію та країни Балтії.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова / Фото пресслужби оборонного відомства Чехії

Наразі відомо, що Чехія подарує Україні 4006 одиниць 152-мм артилерійських снарядів на суму 36,6 мільйона крон (близько 1,67 мільйона доларів). Ці боєприпаси чеські військові використовують для самохідних артилерійських установок Dana. Крім того, Чехія за потреби може надіслати в Україну групу військових для допомоги Україні.

Водночас в Чехії уточнили, що про чеських військових наразі ніхто не запитував, але якщо від української влади надійде такий запит — його розглянуть.

Крім того:

Хто вже постачає зброю Україні й хто ще планує / Інфографіка 24 каналу

Правлячі партії Нідерландів готові надати Україні технічну допомогу оборонного характеру – кіберкоманду швидкого реагування, "щоб забезпечити безпеку цифрової інфраструктури України від російських атак". "Якщо Україна звернеться з проханням, ми, безумовно, зможемо допомогти в кіберсфері", – сказав депутат від партії VVD Рубен Брекельманс.

Глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Сполучені Штати виділили Україні 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги. Йдеться про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.

Видання The Times повідомило, що Велика Британія роздумує над тим, аби відправити своїх армійців у країни НАТО, які є сусідками України. Мовиться про кілька сотень військових. Це стало б стримувальним фактором для Росії.

На тлі російської ескалації Іспанія відправила у Чорне море 2 військові кораблі. Відомо, що вони візьмуть участь у навчаннях НАТО.

Фейгін розповів, який шанс вторгнення в Україну: дивіться відео