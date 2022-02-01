Коварные планы Кремля и вероятное вторжение России: кто, как и чем помог Украине и ВСУ

Из-за роста угрозы российского вторжения в Украину западные партнеры активно поддерживают Украину. В том числе – вооружением, которое позволит стране компенсировать военное господство России по отдельным направлениям.

Публичности и огласки деталей стараются избегать – такие деликатные вопросы, по мнению дипломатов, требуют тишины. Впрочем, понять о том, насколько масштабной является помощь и как Украина может использовать полученное вооружение, все же, понять можно. Подробнее – читайте в материале сайта 24 канала.

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Британские противотанковые гранатометы NLAW

На днях Британия начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW, которые считаются одними из лучших для ведения боя в городе.

В комментарии изданию The Daily Mail министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что Украине предоставили около 2 тысяч противотанковых ракетных установок. И добавил, что учитывая стягивание российских войск к украинским границам, Британия готова отправить в Украину еще больше оружия в знак поддержки.

Что такое NLAW Переносная противотанковая управляемая ракета. Этот ПТРК разрабатывает шведский концерн SAAB. Его имеют на вооружении около 10 стран мира (Россия в этот перечень не входит). Комплекс легкий – до 12,5 килограмм – и прост в использовании. Время, необходимое для активации системы и открытия огня, составляет 2 — 3 секунды.

Как отметил в комментарии 24 каналу офицер одного из боевых украинских подразделений, простота в применении и скорость является одним из главных преимуществ комплекса. Для его использования не нужен противотанковый расчет – достаточно одного бойца.

Там, по сути, три кнопки, научить им пользоваться можно даже обезьяну. Работает, в зависимости от модели до 600 или до 800 метров, что является отличным показателем даже в бою на открытой местности и, конечно, в городе. Также важным для городского боя является то, что можно стрелять из помещения. Чтобы захватить цель и определить ее движение, комплексу надо три секунды. После этого выстрелил и забыл, компьютер все сделает сам,

– сказал он.

В обзоре Defense Express также отмечает, кроме танков, комплекс можно применять против любой другой броне- и обычной техники, укреплений и вертолетов противника.

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Комплекс имеет разные способы поражения: в зависимости от ситуации можно выбрать либо прямой выстрел в цель, либо вариант, когда боеголовка детонирует над целью и поражает ее сверху. Циклы включения и выключения, а также общее время работы NLAW ограничено только аккумулятором.

Также обозреватель уточнил, что пусковая – одноразовая, после выстрела из нее возможно забрать лишь прицел. "В сочетании с принципом "выстрелил и забыл" это не обязывает бойца таскать с собой уже пустую пусковую, как в случае с Javelin", – отметил он.

Как действуют гранатометы NLAW: смотрите видео

Четыре самолета вооружения от США

Украина получила четыре партии поддержки от США в рамках пакета помощи, который в декабре 2021 года принял президент Джо Байден.



Помощь Украине Джо Байден принял в конце 2021 года / Фото Getty Images

Первая партия прибыла в Украину в ночь на 22 января. Она включала 200 тысяч фунтов (90 тонн) летального оружия, в том числе боеприпасы для украинских военных на линии фронта. Кроме противотанковых ракет Javelin, самолет впервые привез в Украину одноразовые гранатометы SMAW-D.

Что такое SMAW-D Однозарядный реактивный гранатомет M141 Bunker Defeat Munition (BDM), предназначенный для уничтожения противника, расположенного в полевых укреплениях, зданиях и легкой бронетехнике. Гранатомет стреляет боеприпасами двойного действия. Такой боеприпас может срабатывать при ударе о препятствие или после проникновения за него, в зависимости от того, попал он в твердые или мягкие цели. Например, при поражении мешков с песком, детонация задерживается до тех пор, пока снаряд не закапывается в цель. При столкновении с твердой целью взрыв происходит сразу. Прицельная дальность движущейся цели около 250 метров, а неподвижной – 500 метров.

Гранатомет весит всего 7,25 килограмма в снаряженном состоянии. На вооружении армии США модернизированный образец находится с 1999 года и уже применялся в боевых действиях в Афганистане и Ираке.

Сейчас США передали Украине минимум 200 единиц таких гранатометов. Это оружие также является очень простым в использовании, поэтому его может овладеть любой.

Вооруженные силы Украины уже оперативно подготовили первых инструкторов и для британских NLAW, и для американских SMAW-D. Первые группы будущих "учителей" для военнослужащих прошли курс подготовки и осуществили практические стрельбы в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск.

Вторая партия оборонной помощи от Соединенных Штатов включала более 80 тонн вооружения. 25 января в международном аэропорту "Борисполь" приземлился третий самолет с очередной партией дополнительной военной помощи – 79 тонн вооружения и боеприпасов. Среди них, в том числе – 300 противотанковых ракет Javelin.



США помогли Украине оружием / Фото Валентины Полищук, сайт 24 канала

Четвертый самолет США привез в Украину 81 тонну патронов различного калибра.

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ПТРК и ПЗРК от стран Балтии

20 января стало известно, что Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии передать Украине имеющиеся у них противотанковые комплексы, ПЗРК и другое оружие американского производства. По данным американских СМИ, соглашения о передаче третьей стороне позволят Эстонии передать Украине ПТРК FGM-148 Javelin.

Что такое ПТРК Javelin Переносной противотанковый ракетный комплекс производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin, разработанный в 1986 году. Принят на вооружение армии США в 1996 году. Ракета имеет тепловую головку самонаведения, поэтому оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска, пока она приближается к цели. Также есть возможность выбрать один из двух режимов атаки ракеты: атака сверху для поражения бронетехники в менее защищенную крышу, или атака по прямой. С 2018 года Вооруженные силы Украины в рамках военной помощи от США получили 77 пусковых установок противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin и 540 управляемых ракет к нему различных версий.

в соответствии с правилами экспортного контроля США, страны-эксплуатанты не могут передавать третьим странам вооружение американского производства без разрешения Госдепа.

Ранее начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Петер Кумет отмечал, что Эстония рассматривает возможность передачи Украине финских гаубиц калибра 122 миллиметра и боеприпасы к ним. Однако для этого Эстония должна получить разрешение от стран-поставщиков.

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В случае гаубиц, которые мы приобрели в Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и этот процесс мы уже начали с этими странами,

– пояснил он.

Литве решение Госдепа, как предполагают журналисты, позволяет передать Украине зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger.

Как работают Javelin: смотрите видео

Как отмечает Defense Express, Литва располагает не "обычной" версией ПЗРК Stinger, а его модификацией. Она менее мобильна, но имеет две пусковые и предоставляет возможность оператору получать данные о целях через систему обмена информацией. "Соответственно, можем построить предположение, что Украина может получить от Литвы FIM-92 Stinger DMS", – говорится в сообщении.

Здесь стоит добавить, что американский военный эксперт доктор Филипп А. Карбер убежден, что именно Stinger могут значительно помочь украинским войскам в противостоянии с Россией. По его словам, россияне научились бояться этих переносных зенитно-ракетных комплексов в Афганистане.

Что касается Латвии, то министр обороны страны Артис Пабрикс заявил, что Рига готова "поставить летальную и нелетальную продукцию". Какое именно вооружение получит Украина, будет обнародовано только после его доставки.

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Артиллерийские снаряды от Чехии

Известно, что Министерство обороны Чехии планирует предоставить украинским Вооруженным силам артиллерийские снаряды.

Украина – исторический партнер Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Минобороны рассмотрело возможность помощи,

– сказала пресс-секретарь Министерства обороны Яна Зехмейстерова.

Эти поставки Чехия также должна была согласовать с другими странами, включая Вышеградскую четверку, Германию, Австрию и страны Балтии.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова / Фото пресс-службы оборонного ведомства Чехии

Сейчас известно, что Чехия подарит Украине 4006 единиц 152-мм артиллерийских снарядов на сумму 36,6 миллиона крон (около 1,67 миллиона долларов). Эти боеприпасы чешские военные используют для самоходных артиллерийских установок Dana. Кроме того, Чехия при необходимости может прислать в Украину группу военных для помощи Украине.

В то же время в Чехии уточнили, что о чешских военных пока никто не спрашивал, но если от украинской власти поступит такой запрос — его рассмотрят.

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Кто уже поставляет оружие Украине и кто еще планирует / Инфографика 24 канала

Правящие партии Нидерландов готовы предоставить Украине техническую помощь оборонного характера – киберкоманду быстрого реагирования, "чтобы обеспечить безопасность цифровой инфраструктуры Украины от российских атак". "Если Украина обратится с просьбой, мы, безусловно, сможем помочь в киберсфере", – сказал депутат от партии VVD Рубен Брекельманс.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Соединенные Штаты выделили Украине 200 миллионов долларов дополнительной помощи на безопасность. Речь идет о дополнительных объемах оборудования и оборонительного оружия, включая летальное.

Издание The Times сообщило, что Великобритания раздумывает над тем, чтобы отправить своих армейцев в страны НАТО, которые являются соседями Украины. Речь идет о нескольких сотнях военных. Это стало бы сдерживающим фактором для России.

На фоне российской эскалации Испания отправила в Черное море 2 военных корабля. Известно, что они примут участие в учениях НАТО.

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