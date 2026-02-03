Альянс не змінює курсу: увага НАТО прикута до безпеки України, попри світові виклики

НАТО й надалі розглядає безпеку України як один з ключових пріоритетів своєї політики. Попри глобальні виклики, увага Альянсу до підтримки України не зменшується.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Верховній Раді.

Чи підтримуватиме НАТО Україну й надалі?

За словами Рютте, НАТО залишається відданим незмінній та довгостроковій підтримці України у протистоянні російській агресії.

Крім того, Генсек запевнив, що попри інші міжнародні кризи та виклики, партнери НАТО не послаблюватимуть увагу до України й продовжуватимуть координувати зусилля для підтримки її безпеки. У фокусі Альянсу Україна залишається на найвищому рівні.

