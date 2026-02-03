Альянс не меняет курса: внимание НАТО приковано к безопасности Украины, несмотря на мировые вызовы

НАТО и в дальнейшем рассматривает безопасность Украины как один из ключевых приоритетов своей политики. Несмотря на глобальные вызовы, внимание Альянса к поддержке Украины не уменьшается.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Верховной Раде.

Будет ли НАТО поддерживать Украину и в дальнейшем?

По словам Рютте, НАТО остается преданным неизменной и долгосрочной поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

Кроме того, Генсек заверил, что несмотря на другие международные кризисы и вызовы, партнеры НАТО не будут ослаблять внимание к Украине и продолжать координировать усилия для поддержки ее безопасности. В фокусе Альянса Украина остается на самом высоком уровне.

О чем еще сказал Рютте во время выступления в Киеве?