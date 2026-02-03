Укр Рус
3 февраля, 12:07
Обновлено - 12:16, 3 февраля

Альянс не меняет курса: внимание НАТО приковано к безопасности Украины, несмотря на мировые вызовы

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • НАТО рассматривает безопасность Украины как один из ключевых приоритетов своей политики.
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс привержен долгосрочной поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

НАТО и в дальнейшем рассматривает безопасность Украины как один из ключевых приоритетов своей политики. Несмотря на глобальные вызовы, внимание Альянса к поддержке Украины не уменьшается.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Верховной Раде.

Будет ли НАТО поддерживать Украину и в дальнейшем?

По словам Рютте, НАТО остается преданным неизменной и долгосрочной поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

Кроме того, Генсек заверил, что несмотря на другие международные кризисы и вызовы, партнеры НАТО не будут ослаблять внимание к Украине и продолжать координировать усилия для поддержки ее безопасности. В фокусе Альянса Украина остается на самом высоком уровне.

О чем еще сказал Рютте во время выступления в Киеве?

  • По словам Рютте, США, страны Европы и Канада выразили готовность предоставить Украине конкретные гарантии безопасности. Коалиция государств, которые работают над этим вопросом, уже достигла существенного прогресса в разработке соответствующих механизмов.

  • Рютте отметил, что будущие документы не должны повторить судьбу Будапештского меморандума или Минских соглашений – они должны быть реальными, действенными и подкрепленными конкретными обязательствами, а не просто декларациями.

  • Рютте заявил, что благодаря системе PURL союзники и партнеры обеспечивают значительную долю поставок ракет в Украину. В частности, с прошлого лета через эту программу поступило около 75% всех ракет, которые идут непосредственно на фронт, и 90% боеприпасов для систем противовоздушной обороны.