Нещодавно на саміті Defense Tech Valley у Львові представили новий гігантський підводний робот-дрон. Припускають, що він здатен остаточно "добити" Кримський міст.

Йдеться про дрон "Толока". Раніше його створили у моделях: TLK-150 та TLK-400. Тепер з'явилася ще набагато потужніша версія – TLK-1000. Очікується, що саме вона стане найстрашнішим сном для Керченського мосту, передає 24 Канал із посиланням на Forbes.

Дивіться також Нова зброя проти флоту Путіна та лякалки КНДР: що відбувається з виробництвом дронів у світі

Що відомо про нову загрозу для російських портів і Кримського мосту?

TLK-1000 має 5-тонну бойову частину. Він призначений для знищення великих нерухомих об'єктів та встановлення мін. Довжину дрон має від 4 до 12 метрів, а дальність ходу до 2000 кілограмів.

Виробники заявляють, що підводні дрони серії "Толока" є автономними, оснащеними ШІ на базі нейромереж для навігації й розпізнавання.

Головною ціллю нової версії "Толока" може стати Кримський міст. Його вже неодноразово атакували:

у жовтні 2022 року вантажівка з вибухівкою підірвала кілька прольотів мосту.

у серпні 2023 року морський дрон із понад 770 кілограмів вибухівки не зміг зруйнувати опору.

у червні 2024 року підводний вибух з зарядом понад 1 000 кілограмів також не призвів до обвалу мосту.

TLK-1000, здатний доставити вибухівку майже в 5 разів потужнішу, може нарешті стати тим самим "руйнівником мостів", який Україна так шукає. Хоча Росія встановила численні засоби захисту, як надводні, так і підводні, факт попередніх атак свідчить, що нові спроби можуть бути успішнішими.

Мішенню "Толоки" можуть стати також платформи в Чорному морі, які колись використовувалися для видобутку нафти й газу, а нині – для радарів і систем ППО.

Російський флот в основному переховується в портах, за бонами й захисними системами. Достатньо потужний заряд може прорвати прохід для атаки з повітря або з моря, або навіть стати платформою-носієм FPV-дронів.

Видання зауважує, що Україна – новатор у створенні "дешевих, розумних і смертоносних" підводних дронів, які змінюють правила гри у морській війні.

Останні новини про застосування технологій на фронті