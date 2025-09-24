Україна створила зброю, яка може остаточно знищити Кримський міст, – Forbes
- На саміті Defense Tech Valley у Львові представили новий підводний робот-дрон "Толока" TLK-1000.
- Він здатний знищувати великі нерухомі об'єкти, як Кримський міст.
Нещодавно на саміті Defense Tech Valley у Львові представили новий гігантський підводний робот-дрон. Припускають, що він здатен остаточно "добити" Кримський міст.
Йдеться про дрон "Толока". Раніше його створили у моделях: TLK-150 та TLK-400. Тепер з'явилася ще набагато потужніша версія – TLK-1000. Очікується, що саме вона стане найстрашнішим сном для Керченського мосту, передає 24 Канал із посиланням на Forbes.
Що відомо про нову загрозу для російських портів і Кримського мосту?
TLK-1000 має 5-тонну бойову частину. Він призначений для знищення великих нерухомих об'єктів та встановлення мін. Довжину дрон має від 4 до 12 метрів, а дальність ходу до 2000 кілограмів.
Виробники заявляють, що підводні дрони серії "Толока" є автономними, оснащеними ШІ на базі нейромереж для навігації й розпізнавання.
Головною ціллю нової версії "Толока" може стати Кримський міст. Його вже неодноразово атакували:
- у жовтні 2022 року вантажівка з вибухівкою підірвала кілька прольотів мосту.
- у серпні 2023 року морський дрон із понад 770 кілограмів вибухівки не зміг зруйнувати опору.
- у червні 2024 року підводний вибух з зарядом понад 1 000 кілограмів також не призвів до обвалу мосту.
TLK-1000, здатний доставити вибухівку майже в 5 разів потужнішу, може нарешті стати тим самим "руйнівником мостів", який Україна так шукає. Хоча Росія встановила численні засоби захисту, як надводні, так і підводні, факт попередніх атак свідчить, що нові спроби можуть бути успішнішими.
Мішенню "Толоки" можуть стати також платформи в Чорному морі, які колись використовувалися для видобутку нафти й газу, а нині – для радарів і систем ППО.
Російський флот в основному переховується в портах, за бонами й захисними системами. Достатньо потужний заряд може прорвати прохід для атаки з повітря або з моря, або навіть стати платформою-носієм FPV-дронів.
Видання зауважує, що Україна – новатор у створенні "дешевих, розумних і смертоносних" підводних дронів, які змінюють правила гри у морській війні.
