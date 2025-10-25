Укр Рус
24 Канал Новини України Атака по Києву: у місті перекрито одразу кілька вулиць, затримується рух громадського транспорту
25 жовтня, 07:27
1

Атака по Києву: у місті перекрито одразу кілька вулиць, затримується рух громадського транспорту

Ірина Марціяш

Війська Росії в суботу, 25 жовтня, обстріляли Київ. Після нічної атаки в столиці перекрили рух транспорту на кількох вулицях.

Про це інформував заступник начальника Департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький, пише 24 Канал.

Що відомо про зміну руху транспорту у Києві?

Білошицький звернувся до киян та попередив про зміни руху транспорту. 

Рух транспорту перекритий: 

  • вулицею Бориспільською (від вулиці Вересневої до провулка Надії Світличної).
  • провулком Ігоря Качуровського до вулиці Бориспільської. 

Він наголосив, що прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений. 

Важливо! Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту.

 

 