25 октября, 07:27
После российской атаки в Киеве перекрыли несколько улиц

Ирина Марцияш

Войска России в субботу, 25 октября, обстреляли Киев. После ночной атаки в столице перекрыли движение транспорта на нескольких улицах.

Об этом информировал заместитель начальника Департамента патрульной полиции МВД Алексей Билошицкий, пишет 24 Канал.

Что известно об изменении движения транспорта в Киеве?

Билошицкий обратился к киевлянам и предупредил об изменениях движения транспорта.

Движение транспорта перекрыто:

  • по улице Бориспольской (от улицы Вересневой до переулка Надежды Светличной).
  • переулком Игоря Качуровского до улицы Бориспольской.

Он отметил, что по прилегающим улицам движение транспорта затруднено.

Важно! Учтите эту информацию при планировании своего маршрута.

 

 