Байден хоче поговорити про "Північний потік-2" з Меркель і Україною

Оскільки трубопровід майже повністю зведений, перешкоджати йому наразі вже складно. Про це заявив на брифінгу представник Держдепу США Едвард Прайс.

До теми Це беззмістовно, – Путін про санкції США щодо "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" не стане зброєю в руках Росії

США слідкуватимуть за тим, щоб Кремль не перетворив цей трубопровід у політичну зброю. Робитимуть це за допомогою санкцій і дипломатії.

Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, як за допомогою санкцій, так і дипломатії, щоб трубопровід не використовувався як політична зброя,

– сказав Прайс.

Байден поговорить з Меркель

Дипломатичні кроки робитимуть уже незабаром: Джо Байден обговорить тему "Північного потоку-2" на зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, це відбудеться на прийдешньому саміті G7. Втім, Салліван зазначив, що публічно не хотів би розповідати, про що саме говоритимуть Меркель і Байден. Лише зазначив, що це зокрема стосуватиметься України: як вплине проєкт на енергетичну безпеку в Європі і для нашої держави.