Байден хочет поговорить о "Северном потоке-2" с Меркель и Украиной

10 июня 2021 , 10:49
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Источник:

24 канал

Хоть США сняли свои санкции против "Северного потока-2", они обещают следить за этим проектом, чтобы он не стал оружием в руках Кремля. Байден будет говорить об этом с Ангелой Меркель и консультироваться с Украиной.

Поскольку трубопровод почти полностью возведен, препятствовать ему пока уже сложно. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепа США Эдвард Прайс.

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"Северный поток-2" не станет оружием в руках России

США будут следить за тем, чтобы Кремль не превратил этот трубопровод в политическое оружие. Будут делать это с помощью санкций и дипломатии.

Наша цель состоит в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии, чтобы трубопровод не использовался как политическое оружие,
– сказал Прайс.

Байден поговорит с Меркель

Дипломатические шаги будут предпринимать уже в скором времени: Джо Байден обсудит тему "Северного потока-2" на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, это произойдет на грядущем саммите G7.

Впрочем, Салливан отметил, что публично не хотел бы рассказывать, о чем именно будут говорить Меркель и Байден. Лишь отметил, что это в частности будет касаться Украины: как повлияет проект на энергетическую безопасность в Европе и для нашего государства.

США будет консультироваться с Украиной

Американские власти регулярно общаются с украинскими чиновниками по "Северному потоку-2". В частности в Госдепе США отметили, что "Северный поток-2" был одной из тем разговора Байдена с Зеленским.

Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине. Такое заявление сделали в Госдепартаменте США в комментарии "РБК-Украина".

Администрация намерена продолжать консультации с Украиной, поскольку мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, которые "Северный поток-2" представляет для европейской энергетической безопасности,
– говорится в комментарии.

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Автор: Вероніка Климська