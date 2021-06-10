Байден хочет поговорить о "Северном потоке-2" с Меркель и Украиной

Поскольку трубопровод почти полностью возведен, препятствовать ему пока уже сложно. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепа США Эдвард Прайс.

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США будут следить за тем, чтобы Кремль не превратил этот трубопровод в политическое оружие. Будут делать это с помощью санкций и дипломатии.

Наша цель состоит в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии, чтобы трубопровод не использовался как политическое оружие,

– сказал Прайс.

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