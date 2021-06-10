Байден хочет поговорить о "Северном потоке-2" с Меркель и Украиной

Хоть США сняли свои санкции против "Северного потока-2", они обещают следить за этим проектом, чтобы он не стал оружием в руках Кремля. Байден будет говорить об этом с Ангелой Меркель и консультироваться с Украиной.
Поскольку трубопровод почти полностью возведен, препятствовать ему пока уже сложно. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепа США Эдвард Прайс.
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"Северный поток-2" не станет оружием в руках России
США будут следить за тем, чтобы Кремль не превратил этот трубопровод в политическое оружие. Будут делать это с помощью санкций и дипломатии.
Наша цель состоит в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии, чтобы трубопровод не использовался как политическое оружие,
– сказал Прайс.
Байден поговорит с Меркель
Дипломатические шаги будут предпринимать уже в скором времени: Джо Байден обсудит тему "Северного потока-2" на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, это произойдет на грядущем саммите G7.
Впрочем, Салливан отметил, что публично не хотел бы рассказывать, о чем именно будут говорить Меркель и Байден. Лишь отметил, что это в частности будет касаться Украины: как повлияет проект на энергетическую безопасность в Европе и для нашего государства.
США будет консультироваться с Украиной
Американские власти регулярно общаются с украинскими чиновниками по "Северному потоку-2". В частности в Госдепе США отметили, что "Северный поток-2" был одной из тем разговора Байдена с Зеленским.
Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине. Такое заявление сделали в Госдепартаменте США в комментарии "РБК-Украина".
Администрация намерена продолжать консультации с Украиной, поскольку мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, которые "Северный поток-2" представляет для европейской энергетической безопасности,
– говорится в комментарии.
"Северный поток-2": последние новости
- 20 мая в США заявили, что не будут продлевать ограничения против газопровода. Именно они блокировали строительство.
- Джо Байден пояснил, что считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод почти полностью построен.
- Германия заинтересована в запуске "Северного потока-2" и вкладывала в этот российский проект свои деньги.
- Путин 4 июня объявил о завершении укладки труб первой нити "Северного потока-2". Однако, этого пока не подтверждает Еврокомиссия.