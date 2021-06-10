Оскільки трубопровід майже повністю зведений, перешкоджати йому наразі вже складно. Про це заявив на брифінгу представник Держдепу США Едвард Прайс.
До теми Це беззмістовно, – Путін про санкції США щодо "Північного потоку-2"
"Північний потік-2" не стане зброєю в руках Росії
США слідкуватимуть за тим, щоб Кремль не перетворив цей трубопровід у політичну зброю. Робитимуть це за допомогою санкцій і дипломатії.
Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, як за допомогою санкцій, так і дипломатії, щоб трубопровід не використовувався як політична зброя,
– сказав Прайс.
Байден поговорить з Меркель
Дипломатичні кроки робитимуть уже незабаром: Джо Байден обговорить тему "Північного потоку-2" на зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, це відбудеться на прийдешньому саміті G7.
Втім, Салліван зазначив, що публічно не хотів би розповідати, про що саме говоритимуть Меркель і Байден. Лише зазначив, що це зокрема стосуватиметься України: як вплине проєкт на енергетичну безпеку в Європі і для нашої держави.
США буде консультуватися з Україною
Американська влада регулярно спілкується з українськими чиновниками стосовно "Північного потоку-2". Зокрема У Держдепі США зазначили, що "Північний потік-2" був однією з тем розмови Байдена з Зеленським.
Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні. Таку заяву зробили в Держдепартаменті США у коментарі "РБК-Україна".
Адміністрація має намір продовжувати консультації з Україною, оскільки ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, які "Північний потік-2" представляє для України та європейської енергетичної безпеки,
– йдеться у коментарі.
"Північний потік-2": останні новини
- 20 травня у США заявили, що не продовжуватимуть обмеження проти газопроводу. Саме вони блокували будівництво.
- Джо Байден пояснив, що вважає санкції контрпродуктивним, адже газопровід майже повністю побудований.
- Німеччина зацікавлена у запуску "Північного потоку-2" і вкладала у цей російський проєкт свої гроші.
- Путін 4 червня оголосив про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2". Проте, цього наразі не підтверджує Єврокомісія.