Оскільки трубопровід майже повністю зведений, перешкоджати йому наразі вже складно. Про це заявив на брифінгу представник Держдепу США Едвард Прайс.

До теми Це беззмістовно, – Путін про санкції США щодо "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" не стане зброєю в руках Росії

США слідкуватимуть за тим, щоб Кремль не перетворив цей трубопровід у політичну зброю. Робитимуть це за допомогою санкцій і дипломатії. 

Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, як за допомогою санкцій, так і дипломатії, щоб трубопровід не використовувався як політична зброя,
– сказав Прайс.

Байден поговорить з Меркель

Дипломатичні кроки робитимуть уже незабаром: Джо Байден обговорить тему "Північного потоку-2" на зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, це відбудеться на прийдешньому саміті G7.

Втім, Салліван зазначив, що публічно не хотів би розповідати, про що саме говоритимуть Меркель і Байден. Лише зазначив, що це зокрема стосуватиметься України: як вплине проєкт на енергетичну безпеку в Європі і для нашої держави.

США буде консультуватися з Україною

Американська влада регулярно спілкується з українськими чиновниками стосовно "Північного потоку-2". Зокрема У Держдепі США зазначили, що "Північний потік-2" був однією з тем розмови Байдена з Зеленським.

Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні. Таку заяву зробили в Держдепартаменті США у коментарі "РБК-Україна".

Адміністрація має намір продовжувати консультації з Україною, оскільки ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, які "Північний потік-2" представляє для України та європейської енергетичної безпеки,
– йдеться у коментарі.

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