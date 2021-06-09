Аргумент Путіна проти санкцій – перша нитка трубопроводу вже добудована. Таку заяву він зробив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

Важливо Німеччина за транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", – глава МЗС

"Санкції були вигідні тільки США"

Путін заявив: усе, що США робили стосовно "Північного потоку-2" було вигідно тільки їм. Іншим же країнам начебто шкодило. При чому у цьому контексті Путін згадав тільки Німеччину.

… все, що робилося досі, явно суперечило інтересам європейських країн, Федеративної Республіки Німеччини. Це робили штати, тому що їм так вигідно,

– заявив глава Кремля.

На його думку, останнім часом вже було безглуздо чинити опір будівництва трубопроводу і накладати санкції. Якщо ж США підуть іншим шляхом, тобто повернуть санкції, це буде ігнорування інтересів міжнародної спільноти, вважає Путін.

Важливо! Санкції проти трубопроводу можуть повернути. Принаймні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення про скасування санкцій проти "Північного потоку-2" можуть переглянути. Цього разу під обмеження потраплять компанія-оператор Nord Stream 2 AG та її очільник Маттіас Варніг.