Аргумент Путіна проти санкцій – перша нитка трубопроводу вже добудована. Таку заяву він зробив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.
Важливо Німеччина за транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", – глава МЗС
"Санкції були вигідні тільки США"
Путін заявив: усе, що США робили стосовно "Північного потоку-2" було вигідно тільки їм. Іншим же країнам начебто шкодило. При чому у цьому контексті Путін згадав тільки Німеччину.
… все, що робилося досі, явно суперечило інтересам європейських країн, Федеративної Республіки Німеччини. Це робили штати, тому що їм так вигідно,
– заявив глава Кремля.
На його думку, останнім часом вже було безглуздо чинити опір будівництва трубопроводу і накладати санкції. Якщо ж США підуть іншим шляхом, тобто повернуть санкції, це буде ігнорування інтересів міжнародної спільноти, вважає Путін.
"Північний потік-2": останні новини
- Із кінця травня 2021 року у Балтійському морі почали активні роботи з прокладання "Північного потоку-2". До того сумнівний кремлівський проєкт був замороженим санкціями.
- 20 травня у США заявили, що не продовжуватимуть обмеження проти газопроводу. Саме вони блокували будівництво.
- Джо Байден пояснив, що вважає санкції контрпродуктивним, адже газопровід майже повністю побудований. Він зазначив, що санкції начебто руйнують відносини з Європою.
- Ключову роль у цьому грає Німеччина: вона зацікавлена у запуску "Північного потоку-2" і вкладала у цей російський проєкт гроші.
- Путін 4 червня оголосив про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2". Втім, цього наразі не підтверджує Єврокомісія.