Аргумент Путина против санкций – первая нить трубопровода уже достроена. Такое заявление он сделал в интервью пропагандистским СМИ.

Важно Германия за транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", – глава МИД

"Санкции были выгодны только США"

Путин заявил: Все, что США делали в отношении "Северного потока-2" было выгодно только им. Другим же странам вроде бы вредило. Причем в этом контексте Путин упомянул только Германию.

... все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейских стран, Федеративной Республики Германии. Это делали штаты, потому что им так выгодно,

– заявил глава Кремля.

По его мнению, в последнее время уже было бессмысленно сопротивляться строительству трубопровода и накладывать санкции. Если же США пойдут другим путем, то есть вернут санкции, это будет игнорирование интересов международного сообщества, считает Путин.

Важно! Санкции против трубопровода могут вернуть. По крайней мере госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение об отмене санкций против "Северного потока-2" могут пересмотреть. На этот раз, под ограничения попадут компания-оператор Nord Stream 2 AG и ее глава Маттиас Варниг.