Аргумент Путина против санкций – первая нить трубопровода уже достроена. Такое заявление он сделал в интервью пропагандистским СМИ.
Важно Германия за транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", – глава МИД
"Санкции были выгодны только США"
Путин заявил: Все, что США делали в отношении "Северного потока-2" было выгодно только им. Другим же странам вроде бы вредило. Причем в этом контексте Путин упомянул только Германию.
... все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейских стран, Федеративной Республики Германии. Это делали штаты, потому что им так выгодно,
– заявил глава Кремля.
По его мнению, в последнее время уже было бессмысленно сопротивляться строительству трубопровода и накладывать санкции. Если же США пойдут другим путем, то есть вернут санкции, это будет игнорирование интересов международного сообщества, считает Путин.
"Северный поток-2": последние новости
- С конца мая 2021 года в Балтийском море начали активные работы по прокладке "Северного потока-2". До того, сомнительный кремлевский проект был замороженным санкциями.
- 20 мая в США заявили, что не будут продлевать ограничения против газопровода. Именно они блокировали строительство.
- Джо Байден пояснил, что считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод почти полностью построен. Он отметил, что санкции якобы разрушают отношения с Европой.
- Ключевую роль в этом играет Германия: она заинтересована в запуске "Северного потока-2" и вкладывала в этот российский проект деньги.
- Путин 4 июня объявил о завершении укладки труб первой нити "Северного потока-2". Впрочем, этого пока не подтверждает Еврокомиссия.