По всій Україні лунала повітряна тривога: була загроза ворожої балістики з Капустиного Яру
У Києві та всіх областях України 2 січня пролунала повітряна тривога. По всій країні була загроза балістики ворога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Пішли відбої повітряних тривог по Україні. БпЛА рухаються територією Сумської області у напрямку Полтавщини. Окрім того, Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом БпЛА у Сумській області. Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України.
Пішли відбої повітряних тривог по Україні.
БпЛА рухаються територією Сумської області у напрямку Полтавщини.
Окрім того, Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом БпЛА у Сумській області.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України.
Чому є загроза для всієї України балістики з Капустиного Яру
- Російська армія 21 листопада завдала удару по Україні новою балістичною ракетою. Російський президент Владімір Путін представив цю зброю як "Орешник", сказавши, що її нібито не здатні збити сучасні ППО, та час від часу погрожує знову її застосувати по Україні.
- Журналісти NYT розповіли, що цей вид ракети є модифікацією відомої міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубеж", зменшеною за розмірами, що дозволяє їй досягати цілей на коротших відстанях, ніж її попередник. Вона також має діапазон польоту в понад 5 тисяч кілометрів та здатна долетіти до більшості європейських країн. Через це тривогу оголошують по всій Україні, у разі загрози застосування цієї зброї.
- Владімір Путін також анонсував серійне виробництво ракети "Орешник", яке почнеться незабаром. Диктатор також доручив налагодити питання серійного виробництва та розміщення ударних вітчизняних систем, зокрема гіперзвукових.
- Журналісти Defense Express також наголошували, що ракета "Орешник" є старою розробкою, виготовленою у квітні 2017 року. Саме в цьому році у Росії були плани розпочати серійне виробництво РС-26 "Рубеж". І це означає, що розробляти "Орешник" почали значно раніше. Можливо, на початку 2010-х.
- Цікаво, що у виробництві цих ракет Росія покладається на іноземне обладнання. Журналісти FT виявили, що російські збройні інженерні інститути шукають працівників, знайомих з металообробними системами німецьких і японських компаній, таких як Fanuc, Siemens і Heidenhain. Вочевидь це обладнання і використовують для виробництва ракет типу "Орешник".
- Варто зазначити, що полігон Капустин Яр розташований в Астраханській області. Відстань від Дніпра до цього полігону – 893 кілометри. Цікаво, що росіяни вважають Капустин Яр найпрестижнішим випробувальним полігоном своєї країни.