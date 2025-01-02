По всій Україні лунала повітряна тривога: була загроза ворожої балістики з Капустиного Яру

У Києві та всіх областях України 2 січня пролунала повітряна тривога. По всій країні була загроза балістики ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

14:47, 02 січня Пішли відбої повітряних тривог по Україні. 14:35, 02 січня БпЛА рухаються територією Сумської області у напрямку Полтавщини. 14:32, 02 січня Окрім того, Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом БпЛА у Сумській області. 14:24, 02 січня Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті 14:17, 02 січня Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України.

Чому є загроза для всієї України балістики з Капустиного Яру