По всей Украине звучала воздушная тревога: была угроза вражеской баллистики из Капустиного Яра

В Киеве и ряде областей Украины 2 января прозвучала воздушная тревога. По всей стране была угроза баллистики врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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14:47, 02 января Пошли отбои воздушных тревог по Украине. 14:35, 02 января БПЛА движутся по территории Сумской области в направлении Полтавщины. 14:32, 02 января Кроме того, Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом БПЛА в Сумской области. 14:24, 02 января Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте 14:17, 02 января Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины.

Почему есть угроза для всей Украины баллистики из Капустиного Яра