По всей Украине звучала воздушная тревога: была угроза вражеской баллистики из Капустиного Яра
В Киеве и ряде областей Украины 2 января прозвучала воздушная тревога. По всей стране была угроза баллистики врага.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Пошли отбои воздушных тревог по Украине. БПЛА движутся по территории Сумской области в направлении Полтавщины. Кроме того, Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом БПЛА в Сумской области. Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины.
Пошли отбои воздушных тревог по Украине.
БПЛА движутся по территории Сумской области в направлении Полтавщины.
Кроме того, Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом БПЛА в Сумской области.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины.
Почему есть угроза для всей Украины баллистики из Капустиного Яра
- Российская армия 21 ноября нанесла удар по Украине новой баллистической ракетой. Российский президент Владимир Путин представил это оружие как "Орешник", сказав, что ее якобы не способны сбить современные ПВО, и время от времени угрожает снова ее применить по Украине.
- Журналисты NYT рассказали, что этот вид ракеты является модификацией известной межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж", уменьшенной по размерам, что позволяет ей достигать целей на более коротких расстояниях, чем ее предшественник. Она также имеет диапазон полета в более 5 тысяч километров и способна долететь до большинства европейских стран. Поэтому тревогу объявляют по всей Украине, в случае угрозы применения этого оружия.
- Владимир Путин также анонсировал серийное производство ракеты "Орешник", которое начнется вскоре. Диктатор также поручил наладить вопрос серийного производства и размещения ударных отечественных систем, в частности гиперзвуковых.
- Журналисты Defense Express также отмечали, что ракета "Орешник" является старой разработкой, изготовленной в апреле 2017 года. Именно в этом году в России были планы начать серийное производство РС-26 "Рубеж". И это означает, что разрабатывать "Орешник" начали значительно раньше. Возможно, в начале 2010-х.
- Интересно, что в производстве этих ракет Россия полагается на иностранное оборудование. Журналисты FT обнаружили, что российские вооруженные инженерные институты ищут работников, знакомых с металлообрабатывающими системами немецких и японских компаний, таких как Fanuc, Siemens и Heidenhain. Очевидно это оборудование и используют для производства ракет типа "Орешник".
- Стоит отметить, что полигон Капустин Яр расположен в Астраханской области. Расстояние от Днепра до этого полигона – 893 километра. Интересно, что россияне считают Капустин Яр самым престижным испытательным полигоном своей страны.