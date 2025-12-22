Ким працюють Подоляк і Лещенко в Офісі Президента після відставки Єрмака

Після відставки колишнього глави Офісу Президента Андрія Єрмака кілька його радників теж дещо змінили роботу, але залишилися на посадах в Офісі. Так, Сергій Лещенко та Михайло Подоляк і надалі працюватимуть позаштатними радниками.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Детектора медіа". Сергій Лещенко розповів, що позаштатні радники менш регламентовані.

Чи звільнили Подоляка й Лещенка після відставки Єрмака?

Згідно з документами, усіх радників та помічників Андрія Єрмака звільнили після його відставки. Однак Михайло Подоляк та Сергій Лещенко є одними з тих, хто залишився на посадах в Офісі Президента, щоправда, як і раніше, поза штатом.

За словами Лещенка, такий формат роботи "залишає простір для гнучкості в стосунках із зацікавленими особами Офісу Президента". Фактично робота Офісу не змінилася, однак відомство досі не має керівника – ця посада вакантна.

Михайло Подоляк теж залишається на своєму місці й працюватиме позаштатно вже під керівництвом іншого голови Офісу.

Я і Михайло Подоляк перепризначені на посаду радників Офісу Президента і це теж рішення, якому вже не один тиждень… Особливих змін це не потягнуло за собою. Лиш президент зараз сфокусований на порядку денному переговорів і питання кадрових призначень зараз для нього не є пріоритетним. Відповідно, зараз Офіс працює в такому вигляді, яким він був останні тижні,

– розповів Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

В Офісі Президента в коментарі Укрінформу підтвердили, що Сергій Лещенко, Михайло Подоляк та Олександр Бевз, який бере участь у процесі перемовин, переведені на інші посади, однак продовжують працювати в Офісі.

Варто зазначити! Офіційно в Андрія Єрмака було 9 радників: штатні (Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова і Тетяна Гайдученко) та позаштатні (Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський та Сергій Лещенко). Наразі невідомо, хто ще з радників залишається на посадах.

Наразі на сайті ОП йдеться, що заступниками очільника Офісу є Ігор Брусило, Олена Ковальська, Ігор Жовква, Павло Паліса, Ірина Мудра, Олег Татаров, Ірина Верещук та Віктор Микита.

Чому звільнення Єрмака не було випадковим?

Політична оглядачка Юлія Забєліна в коментарі 24 Каналу розповіла, що звільнення Андрія Єрмака сталося за день до важливих перемовин з американською стороною в Маямі. За її словами, це може свідчити про сигнал західним партнерам: Київ ніби показує, що готовий "перезавантажити Офіс Президента" та вести більш конструктивну співпрацю, ніж раніше.

Що відомо про відставку Єрмака?