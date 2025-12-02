Політична оглядачка Юлія Забєліна розповіла 24 Каналу про стиль комунікації Андрія Єрмака з американськими партнерами. Вона припустила, чому в ексочільника ОПУ склалися складні відносини з адміністрацією Білого дому.

До теми Кінець "епохи потужності": біографія ексглави ОП Андрія Єрмака – найвпливовішого сірого кардинала "Алі-Баби"

Як ексглаву ОП сприймали в Сполучених Штатах?

Забєліна зазначила, що проблеми у Єрмака виникли ще з адміністрацією Джозефа Байдена. Попри те, що глава ОП розповідав, що у нього склалися дружні контакти з ексрадником Байдена Джейком Салліваном. Навіть тоді американці не схвалювали стиль Єрмака.

Він повністю блокував інші можливі треки із США та всі їх перенаправляв на себе. Проте, чим більше Україна має комунікацій зі Сполученими Штатами на різних рівнях, тим краще. Тому сподіваюся, що зараз буде певне пожвавлення у наших контактах з американцями,

– пояснила вона.

Також до Єрмака були претензії щодо рівня володіння англійською мовою, за її словами, та до того, як він вів спілкування. Представники Конгресу говорили, що він виходив на спілкування без жодного порядку денного – іноді просто, щоб зробити фотографію.

Варто знати. Політолог Олег Саакян прокоментував заміну Андрія Єрмака на переговорах у Маямі на секретаря РНБО Рустема Умєрова. Політолог вважає, що це логічне рішення, хоча Умєров не є "повноцінною заміною Єрмака". Адже ексочільник ОПУ мав прямий контакт із Зеленським і всіма українськими відомствами.

Нинішня адміністрація хоче чути конкретику. Вони, на думку політичної оглядачки, доволі прагматичні люди, які зараз вголос озвучують те, що попередня адміністрація говорила під час приватних зустрічей. Відповідно американці очікують на чесні, конструктивні розмови.

А у Єрмака вони цього не чули, зокрема, через його погану англійську мову. Він часто не розумів дипломатичних натяків. Проте оточення створювало йому теплу ванну, мовляв, у нього все виходить, всі його підтримують, всі люблять чути його виступи,

– пояснила Юлія Забєліна.

Водночас Єрмак ніс велике навантаження, з яким не встигав справлятися Володимир Зеленський, тому що ексглава ОП замкнув на собі, як зауважила вона, не лише американський трек, а і внутрішню політику.

Політична оглядачка додала, що Зеленського влаштовувало, що є людина, якій він безумовно довіряє. Коло таких людей звузилось до трьох – чотирьох. А зараз вже мінус один.

Що відомо про відставку Андрія Єрмака?