Политический обозреватель Юлия Забелина рассказала 24 Каналу про стиль коммуникации Андрея Ермака с американскими партнерами. Она предположила, почему у экс-главы ОПУ сложились сложные отношения с администрацией Белого дома.

К теме Конец "эпохи мощности": биография экс-главы ОП Андрея Ермака – самого влиятельного серого кардинала "Али-Бабы"

Как экс-главу ОП воспринимали в Соединенных Штатах?

Забелина отметила, что проблемы у Ермака возникли еще с администрацией Джозефа Байдена. Несмотря на то, что глава ОП рассказывал, что у него сложились дружеские контакты с экс-советником Байдена Джейком Салливаном. Даже тогда американцы не одобряли стиль Ермака.

Он полностью блокировал другие возможные треки из США и все их перенаправлял на себя. Однако, чем больше Украина имеет коммуникаций с Соединенными Штатами на разных уровнях, тем лучше. Поэтому надеюсь, что сейчас будет определенное оживление в наших контактах с американцами,

– объяснила она.

Также к Ермаку были претензии относительно уровня владения английским языком, по ее словам, и к тому, как он вел общение. Представители Конгресса говорили, что он выходил на общение без всякой повестки дня – иногда просто, чтобы сделать фотографию.

Стоит знать. Политолог Олег Саакян прокомментировал замену Андрея Ермака на переговорах в Майами на секретаря СНБО Рустема Умерова. Политолог считает, что это логичное решение, хотя Умеров не является "полноценной заменой Ермака". Ведь экс-глава ОПУ имел прямой контакт с Зеленским и всеми украинскими ведомствами.

Нынешняя администрация хочет слышать конкретику. Они, по мнению политического обозревателя, довольно прагматичные люди, которые сейчас вслух озвучивают то, что предыдущая администрация говорила во время частных встреч. Соответственно американцы ожидают честные, конструктивные разговоры.

А у Ермака они этого не слышали, в частности, из-за его плохого английского языка. Он часто не понимал дипломатических намеков. Однако окружение создавало ему теплую ванну, мол, у него все получается, все его поддерживают, все любят слышать его выступления,

– объяснила Юлия Забелина.

В то же время Ермак нес большую нагрузку, с которой не успевал справляться Владимир Зеленский, потому что экс-глава ОП замкнул на себе, как заметила она, не только американский трек, а и внутреннюю политику.

Политический обозреватель добавила, что Зеленского устраивало, что есть человек, которому он безусловно доверяет. Круг таких людей сузился до трех – четырех. А сейчас уже минус один.

Что известно об отставке Андрея Ермака?