Кем работают Подоляк и Лещенко в Офисе Президента после отставки Ермака

После отставки бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака несколько его советников тоже несколько изменили работу, но остались на должностях в Офисе. Так Сергей Лещенко и Михаил Подоляк и в дальнейшем будут работать внештатными советниками.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Детектора медиа". Сергей Лещенко рассказал, что внештатные советники менее регламентированы.

Уволили ли Подоляка и Лещенко после отставки Ермака?

Согласно документам, всех советников и помощников Андрея Ермака уволили после его отставки. Однако Михаил Подоляк и Сергей Лещенко являются одними из тех, кто остался на должностях в Офисе Президента, правда, по-прежнему, вне штата.

По словам Лещенко, такой формат работы "оставляет пространство для гибкости в отношениях с заинтересованными лицами Офиса Президента". Фактически работа Офиса не изменилась, однако ведомство до сих пор не имеет руководителя – эта должность вакантна.

Михаил Подоляк тоже остается на своем месте и будет работать внештатно уже под руководством другого главы Офиса.

Я и Михаил Подоляк переназначены на должность советников Офиса Президента и это тоже решение, которому уже не одну неделю... Особых изменений это не повлекло за собой. Только президент сейчас сфокусирован на повестке дня переговоров и вопрос кадровых назначений сейчас для него не является приоритетным. Соответственно, сейчас Офис работает в таком виде, каким он был последние недели,

– рассказал Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

Стоит отметить! Официально у Андрея Ермака было 9 советников: штатные (Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко) и внештатные (Дарья Заривная, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский и Сергей Лещенко). Пока неизвестно, кто из советников еще остается на должностях, кроме Подоляка и Лещенко.

Сейчас на сайте ОП говорится, что заместителями главы Офиса является Игорь Брусило, Елена Ковальская, Игорь Жовква, Павел Палиса, Ирина Мудрая, Олег Татаров, Ирина Верещук и Виктор Никита.

Почему увольнение Ермака не было случайным?

Политический обозреватель Юлия Забелина в комментарии 24 Канала рассказала, что освобождение Андрея Ермака произошло за день до важных переговоров с американской стороной в Майами. По ее словам, это может свидетельствовать о сигнале западным партнерам: Киев будто показывает, что готов к "перезагрузке Офиса Президента" и вести более конструктивное сотрудничество, чем раньше.

Что известно об отставке Ермака?