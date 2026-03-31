Стане холодніше, а подекуди і з дощем: якою буде погода 1 квітня

У середу, 1 квітня, зберігатиметься доволі прохолодна погода. У деяких областях можливі незначні опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 1 квітня?

В Україні 1 квітня атмосферний тиск зросте, зменшиться частота опадів. Місцями можливий невеликий дощ, а на заході – помірні опади. На заході через вологе повітря буде також відчутно холодніше, ніж на сході країни.

Вночі та вранці у північно-східній частині та більшості центральних областей туман; вдень на Черкащині, Сумщині та Чернігівщині подекуди грози. Вітер буде переважно західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Якою температура буде у великих містах?

Київ +15...+17;

Ужгород +11...+13;

Львів +9...+11;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +9...+11;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +11...+13;

Рівне +11...+13;

Житомир +15...+17;

Вінниця +13...+15;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +15...+17;

Черкаси +15...+17;

Чернігів +15...+17;

Суми +15...+17;

Полтава +15...+17;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +14...+16;

Луганськ +16...+18;

Харків +15...+17.



Погода в Україні 1 квітня / Карта Укргідрометцентру

Найближчим часом може випасти мокрий сніг