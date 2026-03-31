Укр Рус
Стане холодніше, а подекуди і з дощем: якою буде погода 1 квітня
31 березня, 15:18
2

Стане холодніше, а подекуди і з дощем: якою буде погода 1 квітня

Сергій Попович

У середу, 1 квітня, зберігатиметься доволі прохолодна погода. У деяких областях можливі незначні опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 1 квітня?

В Україні 1 квітня атмосферний тиск зросте, зменшиться частота опадів. Місцями можливий невеликий дощ, а на заході – помірні опади. На заході через вологе повітря буде також відчутно холодніше, ніж на сході країни.

Вночі та вранці у північно-східній частині та більшості центральних областей туман; вдень на Черкащині, Сумщині та Чернігівщині подекуди грози. Вітер буде переважно західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Якою температура буде у великих містах?

  • Київ +15...+17;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +9...+11;
  • Івано-Франківськ +9...+11;
  • Тернопіль +9...+11;
  • Чернівці +9...+11;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир +15...+17;
  • Вінниця +13...+15;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +15...+17;;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +15...+17;
  • Черкаси +15...+17;
  • Чернігів +15...+17;
  • Суми +15...+17;
  • Полтава +15...+17;
  • Дніпро +15...+17;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +14...+16;
  • Луганськ +16...+18;
  • Харків +15...+17.


Погода в Україні 1 квітня / Карта Укргідрометцентру

Найближчим часом може випасти мокрий сніг

  • З 31 березня по 2 квітня в Україні очікуються помірні дощі, у Карпатах можливий мокрий сніг.

  • У більшості областей очікуються незначні опади, проте у західних областях – помірні.