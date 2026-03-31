Станет холоднее, а местами и с дождем: какой будет погода 1 апреля
В среду, 1 апреля, будет сохраняться довольно прохладная погода. В некоторых областях возможны незначительные осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода 1 апреля?
В Украине 1 апреля атмосферное давление вырастет, уменьшится частота осадков. Местами возможен небольшой дождь, а на западе – умеренные осадки. На западе из-за влажного воздуха будет также ощутимо холоднее, чем на востоке страны.
Ночью и утром в северо-восточной части и большинстве центральных областей туман; днем в Черкасской, Сумской и Черниговской области местами грозы. Ветер будет преимущественно западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Какой температура будет в крупных городах?
- Киев +15...+17;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +9...+11;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +9...+11;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +15...+17;
- Винница +13...+15;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +15...+17;
- Чернигов +15...+17;
- Сумы +15...+17;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +16...+18;
- Харьков +15...+17.
Погода в Украине 1 апреля / Карта Укргидрометцентра
В ближайшее время может выпасть мокрый снег
С 31 марта по 2 апреля в Украине ожидаются умеренные дожди, в Карпатах возможен мокрый снег.
В большинстве областей ожидаются незначительные осадки, однако в западных областях – умеренные.