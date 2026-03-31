31 марта, 15:18
Станет холоднее, а местами и с дождем: какой будет погода 1 апреля

Сергей Попович

В среду, 1 апреля, будет сохраняться довольно прохладная погода. В некоторых областях возможны незначительные осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 1 апреля?

В Украине 1 апреля атмосферное давление вырастет, уменьшится частота осадков. Местами возможен небольшой дождь, а на западе – умеренные осадки. На западе из-за влажного воздуха будет также ощутимо холоднее, чем на востоке страны.

Ночью и утром в северо-восточной части и большинстве центральных областей туман; днем в Черкасской, Сумской и Черниговской области местами грозы. Ветер будет преимущественно западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Какой температура будет в крупных городах?

  • Киев +15...+17;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +9...+11;
  • Ивано-Франковск +9...+11;
  • Тернополь +9...+11;
  • Черновцы +9...+11;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +13...+15;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +15...+17;
  • Черкассы +15...+17;
  • Чернигов +15...+17;
  • Сумы +15...+17;
  • Полтава +15...+17;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +16...+18;
  • Харьков +15...+17.


Погода в Украине 1 апреля / Карта Укргидрометцентра

В ближайшее время может выпасть мокрый снег

  • С 31 марта по 2 апреля в Украине ожидаются умеренные дожди, в Карпатах возможен мокрый снег.

  • В большинстве областей ожидаются незначительные осадки, однако в западных областях – умеренные.