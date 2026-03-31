Станет холоднее, а местами и с дождем: какой будет погода 1 апреля

В среду, 1 апреля, будет сохраняться довольно прохладная погода. В некоторых областях возможны незначительные осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 1 апреля?

В Украине 1 апреля атмосферное давление вырастет, уменьшится частота осадков. Местами возможен небольшой дождь, а на западе – умеренные осадки. На западе из-за влажного воздуха будет также ощутимо холоднее, чем на востоке страны.

Ночью и утром в северо-восточной части и большинстве центральных областей туман; днем в Черкасской, Сумской и Черниговской области местами грозы. Ветер будет преимущественно западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Какой температура будет в крупных городах?

Киев +15...+17;

Ужгород +11...+13;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +11...+13;

Ровно +11...+13;

Житомир +15...+17;

Винница +13...+15;

Одесса +15...+17;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +15...+17;

Чернигов +15...+17;

Сумы +15...+17;

Полтава +15...+17;

Днепр +15...+17;

Запорожье +15...+17;

Донецк +14...+16;

Луганск +16...+18;

Харьков +15...+17.



Погода в Украине 1 апреля / Карта Укргидрометцентра

