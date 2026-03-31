Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода 1 квітня?
В Україні 1 квітня атмосферний тиск зросте, зменшиться частота опадів. Місцями можливий невеликий дощ, а на заході – помірні опади. На заході через вологе повітря буде також відчутно холодніше, ніж на сході країни.
Вночі та вранці у північно-східній частині та більшості центральних областей туман; вдень на Черкащині, Сумщині та Чернігівщині подекуди грози. Вітер буде переважно західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Якою температура буде у великих містах?
- Київ +15...+17;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +9...+11;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +9...+11;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +11...+13;
- Житомир +15...+17;
- Вінниця +13...+15;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +15...+17;
- Черкаси +15...+17;
- Чернігів +15...+17;
- Суми +15...+17;
- Полтава +15...+17;
- Дніпро +15...+17;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +16...+18;
- Харків +15...+17.
Погода в Україні 1 квітня / Карта Укргідрометцентру
Найближчим часом може випасти мокрий сніг
З 31 березня по 2 квітня в Україні очікуються помірні дощі, у Карпатах можливий мокрий сніг.
У більшості областей очікуються незначні опади, проте у західних областях – помірні.