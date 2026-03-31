Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Сонце лише в двох областях, в інших дощ: прогноз погоди на 31 березня

Як зміниться погода?

Згідно з оприлюдненою інформацією, з 31 березня по 1 квітня в Україні пройдуть помірні дощі, на території Карпат вони супроводжуватимуться мокрим снігом. Подібні умови утримаються й протягом четверга, 2 квітня.

За даними синоптиків, тоді у більшості областей очікуються незначні опади, проте у західних областях – помірні. Вітер здебільшого рухатиметься південно-східним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 3 до 10 градусів тепла, у денний час пригріє до 11 – 19 градусів тепла, прохолодніше буде у західній частині – там прогнозують всього від 5 до 10 градусів тепла.

На висотах відносно тепла повітряна маса з півдня поступово змінюватиметься прохолодною з північних напрямків, що найвідчутніше буде в західних областях,
пояснили синоптики.

Що прогнозують синоптики на найближчий час?

  • Загалом найближчими днями збережеться тепла погода, проте атмосферні процеси змінюватимуться, небо частіше затягуватимуть хмари. Очікується збільшення кількості опадів, подекуди вони будуть інтенсивними.

  • До кінця березня у частині областей пройдуть дощі, обсяги залежатимуть від пори доби та регіону. Місцями вони супроводжуватимуться мокрим снігом. Також вказувало, що подекуди знизяться температури.

  • Вже на початку квітня на території України очікується похолодання через арктичне вторгнення зі Скандинавії. Ба більше, активний циклон принесе сильні дощі, грози та можливі опади у вигляді мокрого снігу.