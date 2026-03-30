Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Там також попередили про небезпеку сходження лавини в горах.

Який прогноз погоди в Україні на 31 березня?

За даними синоптиків, буде хмарно. Дощ помірний, вночі на Лівобережжі місцями невеликий. Вітер південно-східний (на заході країни північно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +5...+10; вдень +11...+16 градусів, на північному сході країни до +19, в західних областях +5...+10.

У Карпатах дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0...+5.

Якою буде погода в Києві 31 березня?

Має бути хмарно і часом дощ. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі +5...+10, вдень +11...+16. У Києві вночі +7...+9, вдень +13...+15.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Через відлигу в горах дуже небезпечно – може зійти лавина. 30 – 31 березня, у зв'язку з опадами, на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень, помаранчевий).

Погода в обласних центрах

  • Київ +13...+15
  • Ужгород +8...+10
  • Львів +6...+8
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +7...+9
  • Чернівці +8...+10
  • Хмельницький +8...+10
  • Луцьк +6...+8
  • Рівне +8...+10
  • Житомир +11...+13
  • Вінниця +10...+12
  • Одеса +11...+13
  • Миколаїв +11...+13
  • Херсон +11...+13
  • Сімферополь +11...+13
  • Кропивницький +13...+15
  • Черкаси +13...+15
  • Чернігів +15...+17
  • Суми +16...+18
  • Полтава +15...+17
  • Дніпро +14...+16
  • Запоріжжя +12...+14
  • Донецьк +14...+16
  • Луганськ +16...+18
  • Харків +15...+17


Прогноз погоди в Україні на 31 березня / Укргідрометцентр