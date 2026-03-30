Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Там також попередили про небезпеку сходження лавини в горах.
Який прогноз погоди в Україні на 31 березня?
За даними синоптиків, буде хмарно. Дощ помірний, вночі на Лівобережжі місцями невеликий. Вітер південно-східний (на заході країни північно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +5...+10; вдень +11...+16 градусів, на північному сході країни до +19, в західних областях +5...+10.
У Карпатах дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0...+5.
Якою буде погода в Києві 31 березня?
Має бути хмарно і часом дощ. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі +5...+10, вдень +11...+16. У Києві вночі +7...+9, вдень +13...+15.
Попередження про сніголавинну небезпеку
Через відлигу в горах дуже небезпечно – може зійти лавина. 30 – 31 березня, у зв'язку з опадами, на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень, помаранчевий).
Погода в обласних центрах
- Київ +13...+15
- Ужгород +8...+10
- Львів +6...+8
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +7...+9
- Чернівці +8...+10
- Хмельницький +8...+10
- Луцьк +6...+8
- Рівне +8...+10
- Житомир +11...+13
- Вінниця +10...+12
- Одеса +11...+13
- Миколаїв +11...+13
- Херсон +11...+13
- Сімферополь +11...+13
- Кропивницький +13...+15
- Черкаси +13...+15
- Чернігів +15...+17
- Суми +16...+18
- Полтава +15...+17
- Дніпро +14...+16
- Запоріжжя +12...+14
- Донецьк +14...+16
- Луганськ +16...+18
- Харків +15...+17
Прогноз погоди в Україні на 31 березня / Укргідрометцентр