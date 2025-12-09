Подекуди дощі із мокрим снігом та плюсова температура: погода на 10 грудня
- 10 грудня в Україні очікується хмарна погода з дощем та мокрим снігом у деяких східних регіонах.
- Зима цього року буде теплішою з середньою температурою на 3 – 4 градуси вищою за норму, а січень на 1 – 2 градуси теплішим за кліматичну норму.
В середу, 10 грудня, в Україні буде переважно хмарна погода, однак можливі прояснення. У деяких східних областях очікується невеликий дощ зі снігом.
Про погоду в Україні 10 грудня інформує 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Яку погоду чекати 10 грудня?
За даними синоптиків, погода в Україні 10 грудня буде здебільшого хмарною із незначними коливаннями температури.
У західних областях вдень температура сягатиме від +7 до +9, а вночі опускатиметься до +3 – +6 із невеликими дощами. У центральних та північних регіонах переважатиме похмура погода, подекуди із дощем випадатиме мокрий сніг. Температура триматиметься в межах + 2 – +9 вдень та 0 – +3 вночі.
У східних областях та на півдні України переважатиме дощова погода із мокрим снігом. Місцями опади будуть інтенсивніші. Температура коливатиметься від +1 до +8 вдень та від -1 до +5 вночі.
Вітер цього дня в Україні прогнозують північно-західний та західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Якою буде температура повітря у великих містах України?
- Київ +5...+7;
- Ужгород 6+...+8;
- Львів +7...+9;
- Івано-Франківськ +7...+9;
- Тернопіль +7...+9;
- Чернівці +7...+9;
- Хмельницький +7...+9;
- Луцьк +7...+9;
- Рівне +7...+9;
- Житомир +6...+8;
- Вінниця +6...+8;
- Одеса +6...+8;
- Миколаїв +6...+8;
- Херсон +6...+8;
- Сімферополь +6...+8;
- Кропивницький +6...+8;
- Черкаси +6...+8;
- Чернігів +2...+4;
- Суми +2...+4;
- Полтава +4...+6;
- Дніпро +6...+8;
- Запоріжжя +6...+8;
- Донецьк +1...+3;
- Луганськ +1...+3;
- Харків +2...+4.
Погода в Україні 10 грудня / Карта Укргідрометцентру
Якою цьогоріч буде зима в Україні?
Синоптики зазначають, що зима цього року буде теплішою ніж минулого. Середня температура буде на 3 – 4 градуси вищою за норму.
Така аномалія спричинена теплим груднем – він за усіма показниками більше нагадує останній місяць осені листопад.
Водночас метеорологи зазначають, що січень буде найхолоднішим місяцем зими, як зазвичай. Цього року він може виявитися на 1 – 2 градуси теплішим за кліматичну норму. Тобто середня температура в січні буде коливатись від 1 до 2 градусів тепла, а у деяких регіонах опуститься до 3 градусів морозу.