Дождь, мокрый снег и плюсовая температура: погода на 10 декабря

В среду, 10 декабря, в Украине будет преимущественно облачная погода, однако возможны прояснения. В некоторых восточных областях ожидается небольшой дождь со снегом.

О погоде в Украине 10 декабря информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Ждать ли сильный снег или дожди в декабре

Какую погоду ждать 10 декабря?

По данным синоптиков, погода в Украине 10 декабря будет в основном облачной с незначительными колебаниями температуры.

В западных областях днем температура будет достигать от +7 до +9, а ночью будет опускаться до +3 – +6 с небольшими дождями. В центральных и северных регионах будет преобладать пасмурная погода, местами с дождем будет выпадать мокрый снег. Температура будет держаться в пределах + 2 – +9 днем и 0 – +3 ночью.

В восточных областях и на юге Украины будет преобладать дождливая погода с мокрым снегом. Местами осадки будут более интенсивными. Температура будет колебаться от +1 до +8 днем и от -1 до +5 ночью.

Ветер в этот день в Украине прогнозируют северо-западный и западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Какой будет температура воздуха в больших городах Украины?

Киев +5...+7;

Ужгород 6+...+8;

Львов +7...+9;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +7...+9;

Черновцы +7...+9;

Хмельницкий +7...+9;

Луцк +7...+9;

Ровно +7...+9;

Житомир +6...+8;

Винница +6...+8;

Одесса +6...+8;

Николаев +6...+8;

Херсон +6...+8;

Симферополь +6...+8;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +6...+8;

Чернигов +2...+4;

Сумы +2...+4;

Полтава +4...+6;

Днепр +6...+8;

Запорожье +6...+8;

Донецк +1...+3;

Луганск +1...+3;

Харьков +2...+4.



Погода в Украине 10 декабря / Карта Укргидрометцентра

Какой в этом году будет зима в Украине?