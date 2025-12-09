Дождь, мокрый снег и плюсовая температура: погода на 10 декабря
- 10 декабря в Украине ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом в некоторых восточных регионах.
- Зима в этом году будет теплее со средней температурой на 3 – 4 градуса выше нормы, а январь на 1 – 2 градуса теплее климатической нормы.
В среду, 10 декабря, в Украине будет преимущественно облачная погода, однако возможны прояснения. В некоторых восточных областях ожидается небольшой дождь со снегом.
О погоде в Украине 10 декабря информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какую погоду ждать 10 декабря?
По данным синоптиков, погода в Украине 10 декабря будет в основном облачной с незначительными колебаниями температуры.
В западных областях днем температура будет достигать от +7 до +9, а ночью будет опускаться до +3 – +6 с небольшими дождями. В центральных и северных регионах будет преобладать пасмурная погода, местами с дождем будет выпадать мокрый снег. Температура будет держаться в пределах + 2 – +9 днем и 0 – +3 ночью.
В восточных областях и на юге Украины будет преобладать дождливая погода с мокрым снегом. Местами осадки будут более интенсивными. Температура будет колебаться от +1 до +8 днем и от -1 до +5 ночью.
Ветер в этот день в Украине прогнозируют северо-западный и западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Какой будет температура воздуха в больших городах Украины?
- Киев +5...+7;
- Ужгород 6+...+8;
- Львов +7...+9;
- Ивано-Франковск +7...+9;
- Тернополь +7...+9;
- Черновцы +7...+9;
- Хмельницкий +7...+9;
- Луцк +7...+9;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +6...+8;
- Винница +6...+8;
- Одесса +6...+8;
- Николаев +6...+8;
- Херсон +6...+8;
- Симферополь +6...+8;
- Кропивницкий +6...+8;
- Черкассы +6...+8;
- Чернигов +2...+4;
- Сумы +2...+4;
- Полтава +4...+6;
- Днепр +6...+8;
- Запорожье +6...+8;
- Донецк +1...+3;
- Луганск +1...+3;
- Харьков +2...+4.
Погода в Украине 10 декабря / Карта Укргидрометцентра
Какой в этом году будет зима в Украине?
Синоптики отмечают, что зима в этом году будет теплее чем в прошлом. Средняя температура будет на 3 – 4 градуса выше нормы.
Такая аномалия вызвана теплым декабрем – он по всем показателям больше напоминает последний месяц осени ноябрь.
В то же время метеорологи отмечают, что январь будет самым холодным месяцем зимы, как обычно. В этом году он может оказаться на 1 – 2 градуса теплее климатической нормы. То есть средняя температура в январе будет колебаться от 1 до 2 градусов тепла, а в некоторых регионах опустится до 3 градусов мороза.