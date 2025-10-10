В Україні вже на повну силу зацарювала осінь. У суботу, 11 жовтня, очікується прохолодна погода.

Небо над усією Україною буде вкрите хмарами. Стовпчик термометра в усіх областях показуватиме майже однакову температуру, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде 11 жовтня?

Невеликий дощ йтиме по всій країні. Пориви вітру становитимуть 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у південно-західній частині місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Середня температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, а вдень – від 9 до 14 градусів.

Зверніть увагу! 10 – 12 жовтня, внаслідок опадів, у басейні Південного Бугу (Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська області) продовжуватимуться підвищення рівнів води на 0,2 – 0,4 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

Яка температура в обласних центрах?

Київ +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +11...+13;

Рівне +11...+13;

Житомир +11...+13;

Вінниця +10...+12;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +10...+12;

Полтава +11...+13;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +13...+15;

Луганськ +14...+16;

Харків +12...+14.

Погода 11 жовтня 2025 року / Фото Укргідрометцентр

Що відомо про погоду в Україні найближчими днями?