24 Канал Новини України Чи буде потепління: яку погоду очікувати 11 жовтня
10 жовтня, 17:54
2

Чи буде потепління: яку погоду очікувати 11 жовтня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 11 жовтня в Україні очікуються дощі з поривами вітру 7 – 12 м/с, місцями до 15 – 20 м/с.
  • Температура вдень коливатиметься від 9 до 14 градусів, вночі від 5 до 10 градусів тепла.

В Україні вже на повну силу зацарювала осінь. У суботу, 11 жовтня, очікується прохолодна погода.

Небо над усією Україною буде вкрите хмарами. Стовпчик термометра в усіх областях показуватиме майже однакову температуру, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода буде 11 жовтня?

Невеликий дощ йтиме по всій країні. Пориви вітру становитимуть 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у південно-західній частині місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. 

Середня температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, а вдень – від 9 до 14 градусів. 

Зверніть увагу! 10 – 12 жовтня, внаслідок опадів, у басейні Південного Бугу (Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська області) продовжуватимуться підвищення рівнів води на 0,2 – 0,4 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

Яка температура в обласних центрах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +11...+13;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир  +11...+13;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +14...+16;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +10...+12;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +12...+14;
  • Запоріжжя  +14...+16;
  • Донецьк +13...+15;
  • Луганськ +14...+16;
  • Харків +12...+14.

Погода 11 жовтня 2025 року / Фото Укргідрометцентр

Що відомо про погоду в Україні найближчими днями?

  • В Україні до кінця тижня 12 жовтня і надалі продовжуватимуться дощі. Однак обсяг опадів у більшості областей поступово зменшуватиметься протягом вихідних.
  • Вже з понеділка, 13 жовтня, очікуються похолодання у кількох регіонах. У Волинській та Рівненській областях буде від 7 до 9 градусів тепла вдень. У Львівській, Чернігівській і Сумській областях – від 8 до 10 градусів тепла вдень.
  • Зауважимо, що теплопостачання в країні увімкнуть тоді, коли середньодобова температура протягом 3 діб поспіль становитиме 8 градусів тепла за Цельсієм.