У неділю, 12 жовтня, українців час від часу радуватиме сонце. Але без дощу та сильного вітру цього дня не минеться.

Максимальна температура повітря по Україні буде +17. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 12 жовтня?

У неділю буде хмарно з проясненнями.

На Заході та Півдні пройдуть невеликі дощі, на решті території буде без опадів.

Місцями вночі та вранці у Карпатах можливий туман.

Вітер цього дня буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. А на Півночі вдень місцями прогнозують пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Нічна температура становитиме +5 – +10, а денна – +9 – +14. Дещо тепліше буде на Півдні та Закарпатті – +12 – +17.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +12...+14;

Ужгород +14...+16;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +11...+13;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +11...+13;

Рівне +11...+13;

Житомир +11...+13;

Вінниця +11...+13;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +14...+16;

Сімферополь +14...+16;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +11...+13;

Суми +11...+13;

Полтава +11...+13;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +13...+15;

Луганськ +13...+15;

Харків +13...+15.

Погода 12 жовтня / Карта Укргідрометцентру

