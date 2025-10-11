Укр Рус
11 октября, 16:05
Сильный ветер и немного солнца: погода на 12 октября

София Рожик

В воскресенье, 12 октября, украинцев время от времени будет радовать солнце. Но без дождя и сильного ветра в этот день не обойдется.

Максимальная температура воздуха по Украине будет +17. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 12 октября?

В воскресенье будет облачно с прояснениями.

На Западе и Юге пройдут небольшие дожди, на остальной территории будет без осадков.

Местами ночью и утром в Карпатах возможен туман.

Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. А на Севере днем местами прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночная температура составит +5 – +10, а дневная – +9 – +14. Несколько теплее будет на Юге и Закарпатье – +12 – +17.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +11...+13;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +11...+13;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +14...+16;
  • Херсон +14...+16;
  • Симферополь +14...+16;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +11...+13;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +14...+16;
  • Донецк +13...+15;
  • Луганск +13...+15;
  • Харьков +13...+15.

Погода 12 октября / Карта Укргидрометцентра

