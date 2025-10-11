Максимальна температура повітря по Україні буде +17. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 12 жовтня?
У неділю буде хмарно з проясненнями.
На Заході та Півдні пройдуть невеликі дощі, на решті території буде без опадів.
Місцями вночі та вранці у Карпатах можливий туман.
Вітер цього дня буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. А на Півночі вдень місцями прогнозують пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Нічна температура становитиме +5 – +10, а денна – +9 – +14. Дещо тепліше буде на Півдні та Закарпатті – +12 – +17.
Якою буде температура в обласних центрах?
Київ +12...+14;
Ужгород +14...+16;
Львів +11...+13;
Івано-Франківськ +11...+13;
Тернопіль +11...+13;
Чернівці +11...+13;
Хмельницький +11...+13;
Луцьк +11...+13;
Рівне +11...+13;
Житомир +11...+13;
Вінниця +11...+13;
Одеса +14...+16;
Миколаїв +14...+16;
Херсон +14...+16;
Сімферополь +14...+16;
Кропивницький +11...+13;
Черкаси +11...+13;
Чернігів +11...+13;
Суми +11...+13;
Полтава +11...+13;
Дніпро +11...+13;
Запоріжжя +14...+16;
Донецьк +13...+15;
Луганськ +13...+15;
Харків +13...+15.
Погода 12 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Сніг по всій Україні у жовтні також малоймовірний. Лише на високогір'ї можливий мокрий сніг.