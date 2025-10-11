Максимальна температура повітря по Україні буде +17. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Мороз та купа снігу: Карпати накрила справжня зимова погода

Якою буде погода 12 жовтня?

У неділю буде хмарно з проясненнями.

На Заході та Півдні пройдуть невеликі дощі, на решті території буде без опадів.

Місцями вночі та вранці у Карпатах можливий туман.

Вітер цього дня буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. А на Півночі вдень місцями прогнозують пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Нічна температура становитиме +5 – +10, а денна – +9 – +14. Дещо тепліше буде на Півдні та Закарпатті – +12 – +17.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +12...+14;

  • Ужгород +14...+16;

  • Львів +11...+13;

  • Івано-Франківськ +11...+13;

  • Тернопіль +11...+13;

  • Чернівці +11...+13;

  • Хмельницький +11...+13;

  • Луцьк +11...+13;

  • Рівне +11...+13;

  • Житомир +11...+13;

  • Вінниця +11...+13;

  • Одеса +14...+16;

  • Миколаїв +14...+16;

  • Херсон +14...+16;

  • Сімферополь +14...+16;

  • Кропивницький +11...+13;

  • Черкаси +11...+13;

  • Чернігів +11...+13;

  • Суми +11...+13;

  • Полтава +11...+13;

  • Дніпро +11...+13;

  • Запоріжжя +14...+16;

  • Донецьк +13...+15;

  • Луганськ +13...+15;

  • Харків +13...+15.

Погода 12 жовтня

Погода 12 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини