Максимальная температура воздуха по Украине будет +17. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 12 октября?
В воскресенье будет облачно с прояснениями.
На Западе и Юге пройдут небольшие дожди, на остальной территории будет без осадков.
Местами ночью и утром в Карпатах возможен туман.
Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. А на Севере днем местами прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночная температура составит +5 – +10, а дневная – +9 – +14. Несколько теплее будет на Юге и Закарпатье – +12 – +17.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +12...+14;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Винница +11...+13;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +14...+16;
- Симферополь +14...+16;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +11...+13;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +14...+16;
- Донецк +13...+15;
- Луганск +13...+15;
- Харьков +13...+15.
Погода 12 октября / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
Солнце будет появляться чаще из-за облаков и 13 – 14 сентября во многих областях. В то же время осадки не будут покидать страну.
Также синоптики не прогнозируют пока заморозков в Украине. Температура будет оставаться "в достаточно комфортных" пределах для октября.
Снег по всей Украине в октябре также маловероятен. Только на высокогорье возможен мокрый снег.