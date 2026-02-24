До +6 із мокрим снігом та дощем: прогноз погоди на 25 лютого

Погода в середу, 25 лютого, буде хмарною. Невеликий мороз очікується лише вночі.

Про це пише Укргідрометцентр.

Якою буде погода 25 лютого?

Синоптики розповіли, що 25 лютого погоду в Україні визначатиме область зниженого тиску від невеликого циклону з центром над Азовським морем і тепле вологе повітря.

Тож очікується ще одна тепла доба з майже однаковою температурою вночі та вдень – від -2 до +3.

Найтепліше вдень буде на Закарпатті та в південній частині країни – +1 – +6.

На крайньому півдні, а вночі і на сході країни помірні опади у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу.

Вночі та вранці у більшості північних, центральних та південних областей подекуди буде туман. А на дорогах усюди, окрім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер цього дня прогнозують переважно північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Погода в обласних центрах

Київ 0...+2

Ужгород +3...+5

Львів 0...+2

Івано-Франківськ +1...+3

Тернопіль 0...+2

Чернівці 0...+2

Хмельницький 0...+2

Луцьк -1...+1

Рівне -1...+1

Житомир -1...+1

Вінниця 0...+2

Одеса +4...+6

Миколаїв +3...+5

Херсон +3...+5

Сімферополь +3...+5

Кропивницький 0...+2

Черкаси 0...+2

Чернігів 0...+2

Суми 0...+2

Полтава 0...+2

Дніпро 0...+2

Запоріжжя +3...+5

Донецьк 0...+2

Луганськ +1...+3

Харків 0...+2

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / Укргідрометцентр

