27 січня, 16:50
Мокра і туманна погода до +12: прогноз погоди на 28 січня

Софія Рожик

Середа, 28 січня, у низці регіонів очікуються опади. Мороз буде незначний, а в одному із регіонів температура повітря підійметься навіть до +12.

Небо цього дня буде хмарним. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Якою буде погода 28 січня?

У середу опади очікуються усюди, крім південного сходу. Падатиме невеликий мокрий сніг та дощ.

На Правобережжі також очікується туман, а у більшості центральних, північних та Харківській областях – ожеледь. 

На дорогах, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця,
– також попередили синоптики.

Вітер цього дня буде переважно південний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. 

Температура вночі по країні коливатиметься від -1 до -6. Лише на Лівобережжі до -9.

А вдень прогнозується від -2 до +3. 

Тепліше буде на півдні країни: вночі від -1 до +4, а вдень +3 – +8, у Криму навіть +7 – +12.

Якою буде погода у великих містах?

  • Київ -1…+1;
  • Ужгород -1…+3;
  • Львів 0…+2;
  • Івано-Франківськ 0…+2;
  • Тернопіль 0…+2;
  • Чернівці 0…+2;
  • Хмельницький 0…+2;
  • Луцьк 0…+2;
  • Рівне 0…+2;
  • Житомир 0…+2;
  • Вінниця 0…+2;
  • Одеса +5…+7;
  • Миколаїв +5…+7;
  • Херсон +4…+6;
  • Сімферополь +9…+11;
  • Кропивницький +1…+3;
  • Черкаси +1…+3;
  • Чернігів 0…+2
  • Суми 0…+2
  • Полтава -0…+2
  • Дніпро 0…+2
  • Запоріжжя +4…+6;
  • Донецьк +1…+3;
  • Луганськ 0…+2
  • Харків 0…+2.

Прогноз погоди в Україні на 28 січня / Карта Укргідрометцентру

