27 января, 16:50
Мокрая и туманная погода до +12: прогноз погоды на 28 января

София Рожик

Среда, 28 января, в ряде регионов ожидаются осадки. Мороз будет незначительный, а в одном из регионов температура воздуха поднимется даже до +12.

Небо в этот день будет облачным. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какой будет погода 28 января?

В среду осадки ожидаются всюду, кроме юго-востока. Будет падать небольшой мокрый снег и дождь.

На Правобережье также ожидается туман, а в большинстве центральных, северных и Харьковской областях – гололед.

На дорогах, кроме юга и Закарпатья, гололедица,
– также предупредили синоптики.

Ветер в этот день будет преимущественно южный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью по стране будет колебаться от -1 до -6. Только на Левобережье до -9.

А днем прогнозируется от -2 до +3.

Теплее будет на юге страны: ночью от -1 до +4, а днем +3 – +8, в Крыму даже +7 – +12.

Какой будет погода в крупных городах?

  • Киев -1...+1;
  • Ужгород -1...+3;
  • Львов 0...+2;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь 0...+2;
  • Черновцы 0...+2;
  • Хмельницкий 0...+2;
  • Луцк 0...+2;
  • Ровно 0...+2;
  • Житомир 0...+2;
  • Винница 0...+2;
  • Одесса +5...+7;
  • Николаев +5...+7;
  • Херсон +4...+6;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий +1...+3;
  • Черкассы +1...+3;
  • Чернигов 0...+2
  • Сумы 0...+2
  • Полтава -0...+2
  • Днепр 0...+2
  • Запорожье +4...+6;
  • Донецк +1...+3;
  • Луганск 0...+2
  • Харьков 0...+2.

Прогноз погоды в Украине на 28 января / Карта Укргидрометцентра

