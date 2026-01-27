Мокрая и туманная погода до +12: прогноз погоды на 28 января
Среда, 28 января, в ряде регионов ожидаются осадки. Мороз будет незначительный, а в одном из регионов температура воздуха поднимется даже до +12.
Небо в этот день будет облачным. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Какой будет погода 28 января?
В среду осадки ожидаются всюду, кроме юго-востока. Будет падать небольшой мокрый снег и дождь.
На Правобережье также ожидается туман, а в большинстве центральных, северных и Харьковской областях – гололед.
На дорогах, кроме юга и Закарпатья, гололедица,
– также предупредили синоптики.
Ветер в этот день будет преимущественно южный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью по стране будет колебаться от -1 до -6. Только на Левобережье до -9.
А днем прогнозируется от -2 до +3.
Теплее будет на юге страны: ночью от -1 до +4, а днем +3 – +8, в Крыму даже +7 – +12.
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев -1...+1;
- Ужгород -1...+3;
- Львов 0...+2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир 0...+2;
- Винница 0...+2;
- Одесса +5...+7;
- Николаев +5...+7;
- Херсон +4...+6;
- Симферополь +9...+11;
- Кропивницкий +1...+3;
- Черкассы +1...+3;
- Чернигов 0...+2
- Сумы 0...+2
- Полтава -0...+2
- Днепр 0...+2
- Запорожье +4...+6;
- Донецк +1...+3;
- Луганск 0...+2
- Харьков 0...+2.
Прогноз погоды в Украине на 28 января / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
Как уже сообщали синоптики ранее, в течение этой недели в Украине ожидается оттепель с туманами и осадками. Но на выходных температура воздуха снова снизится.
Так, по предварительным прогнозам, в конце недели температура опустится до -15 градусов.