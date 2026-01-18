В Івано-Франківську вранці зафіксували 23-градусний мороз

В Івано-Франківську вранці 18 січня терпература була -23 градуси. Втім, протягом дня температура були суттєво вища.

Вологість повітря становитиме 83%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Якою буде погода на Івано-Франківщині?

На Івано-Франківщині 18 січня буде мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер східний 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області буде 7 – 12 градусів морозу, а по місту Івано-Франківськ – 9 – 11 градусів нижче нуля. У високогір'ї Карпат 7 – 12 градусів морозу.

Станом на 07:00 температура повітря у Івано-Франківську становила -23 градуси. Вологість теж доволі висока – 83%. Атмосферний тиск становить 754 міліметрів ртутного стовпчика.

Якою буде погода в Україні 18 січня?