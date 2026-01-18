В Івано-Франківську вранці зафіксували 23-градусний мороз
- Вранці 18 січня в Івано-Франківську температура була -23 градуси, але протягом дня піднялася.
- На Івано-Франківщині 18 січня очікується мінлива хмарність, східний вітер 5-10 м/с, температура по області 7-12 градусів морозу.
В Івано-Франківську вранці 18 січня терпература була -23 градуси. Втім, протягом дня температура були суттєво вища.
Вологість повітря становитиме 83%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
Якою буде погода на Івано-Франківщині?
На Івано-Франківщині 18 січня буде мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах буде ожеледиця.
Вітер східний 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області буде 7 – 12 градусів морозу, а по місту Івано-Франківськ – 9 – 11 градусів нижче нуля. У високогір'ї Карпат 7 – 12 градусів морозу.
Станом на 07:00 температура повітря у Івано-Франківську становила -23 градуси. Вологість теж доволі висока – 83%. Атмосферний тиск становить 754 міліметрів ртутного стовпчика.
Якою буде погода в Україні 18 січня?
За даними синоптиків по всій Україні доба мине без опадів, лише в Криму можливий невеликий сніг.
Температура вночі коливатиметься від -15 до -20 градусів, в північній частині – місцями -21…-24 градусів. Тоді як вдень очікується -10…-15 градусів морозу.