В Ивано-Франковске утром зафиксировали 23-градусный мороз утром

В Ивано-Франковске утром 18 января терпература была -23 градуса. Впрочем, в течение дня температура были существенно выше.

Влажность воздуха составит 83%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.

Смотрите также Придет ли в Украину потепление из Центральной Европы

Какой будет погода на Ивано-Франковщине?

На Ивано-Франковщине 18 января будет переменная облачность без существенных осадков. На дорогах будет гололедица.

Ветер восточный 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области будет 7 – 12 градусов мороза, а по городу Ивано-Франковск – 9 – 9 11 градусов ниже нуля. В высокогорье Карпат 7 – 12 градусов мороза.

По состоянию на 07:00 температура воздуха в Ивано-Франковске составляла -23 градуса. Влажность тоже довольно высокая – 83%. Атмосферное давление составляет 754 миллиметров ртутного столба.

Какой будет погода в Украине 18 января?