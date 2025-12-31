Сніг і до -17 градусів морозу: рятувальники попереджають про негоду у Карпатах

В останній день 2025 року до України прийшла справжня зима. У горах температура повітря опустилася до -17 градусів.

Рятувальники закликають утриматися від виходів у високогір’я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та Гірських рятувальників Прикарпаття.

Яка зараз погода у Карпатах?

Станом на ранок 31 грудня на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість та південно-західний вітер зі швидкістю до 15-17 метрів за секунду.

Тоді як в урочищі Заросляк падає сніг, вітер південно-західний зі швидкістю до 5-7 метрів за секунду. Температура повітря становить близько -14 морозу, а глибина снігового покриву досягає 25-30 сантиметрів.

Рятувальники зазначають, що такі погодні умови – серйозна небезпека для життя та здоров'я. Українців закликають бути обережними та завантажувати мобільний додаток "Порятунок у горах".



У Карпатах вирує негода / Фото ДСНС Івано-Франківщини