Про це повідомив синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Яка погода прогнозується в новорічну ніч?
31 грудня буде морозно по всій території України. Вночі стовпчики термометрів в різних регіонах показуватимуть до 13 градусів морозу. Найпрохолодніша ніч буде на Сході, Північному Сході країни та у Карпатах. Натомість у денні години в середу, 31 грудня, метеорологи прогнозують температуру в межах від 6 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Новорічна ніч так само буде морозною. Завдяки надходженню нової порції холодного повітря з північних широт в ніч проти 1 січня температура буде знижуватись аж до 14 градусів із позначкою мінус. Відтак, очікується від -8 до -13 градусів.
В останній день грудня на території України, крім Півдня та Південного Сходу, випаде невеликий сніг, що буде зумовлений полем зниженого атмосферного тиску. Повітряні потоки будуть переважно північно-західні, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У західних областях пориви вітру можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду.
В новорічну ніч та вдень 1 січня синоптики обіцяють невеликий снігопад лише на Заході.
У всіх інших областях – переважно погода без опадів. На дорогах утворюватиметься та утримуватиметься місцями ожеледиця. Це таке небезпечне явище, може доволі слизько бути. І варто як пішоходам, так і водіям бути пильними та обережними,
– пояснив Іван Семиліт.
Яка погода очікується найближчим часом?
Перед Новим роком у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях сніговий покрив може піднятися до 32 сантиметрів. Це не дивно, адже найнижчі температури прогнозуються в гірських регіонах. на півночі та сході. Станом на 30 грудня багато сантиметрів снігу також лежало в Сумській та Харківській областях.
Початок січня також буде супроводжуватись снігом. Крім того, місцями можливі хуртовини, а на дорогах прогнозують ожеледицю.
У січні середня місячна температура очікується в межах 1 – 7 градусів морозу, що нижче за норму. Синоптики прогнозують, що за місяць випаде приблизно 28 – 79 міліметрів. Така кількість – це норма.