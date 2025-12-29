Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Коли буде сильний сніг та хуртовини в Україні?

Наявні прогнози показують, що сніг йтиме в різних областях України щодня протягом тижня.

Так у понеділок, 29 грудня, циклону з півночі Європи принесе сніг, який місцями буде мокрим. Також можливе утворення хуртовин. На дорогах протягом дня буде ожеледиця та сніговий накат.

Нестійка та вітряна погода, тож сніжитиме буде також у більшості областей у вівторок, 30 грудня. Невеликий снігопад пройде на Півдні та Південному Сході. По всій території прогнозується ожеледиця.

В Україні буде падати сніг і в останній день року, 31 грудня. У Криму він місцями буде з дощем. Льодяний наліт на дорозі протримається і цього дня.

Новий рік почнеться з невеликого снігу лише у західних і північних областях вночі, а вдень – у Карпатах. Південно-Східна частина України 1 січня залишиться без істотних опадів, але на дорогах буде слизько.

У п'ятницю, 2 січня, опади прогнозуються вночі на Заході, а вдень – у північних, центральних та північно-східних областях. Місцями може утворюватися хуртовина, а на дорогах – ожеледиця.

3 січня сніг та мокрий сніг може пройти на більшості території. На Півдні опади будуть з дощем. Місцями мокрий сніг налипатиме і також може утворюватися туман.

У неділю, 4 січня, прогнозуються помірні та місцями значні опади на Лівобережжі України. Прогнозується сніг з дощем та ожеледиця. На Заході пройде невеликий сніг.

Яка погода загалом буде в найближчими днями?