Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Когда будет сильный снег и метель в Украине?

Имеющиеся прогнозы показывают, что снег будет идти в разных областях Украины ежедневно в течение недели.

Так в понедельник, 29 декабря, циклон с севера Европы принесет снег, который местами будет мокрым. Также возможно образование метелей. На дорогах в течение дня будет гололедица и снежный накат.

Неустойчивая и ветреная погода, поэтому снежить будет также в большинстве областей во вторник, 30 декабря. Небольшой снегопад пройдет на Юге и Юго-Востоке. По всей территории прогнозируется гололедица.

В Украине будет падать снег и в последний день года, 31 декабря. В Крыму он местами будет с дождем. Ледяной налет на дороге продержится и в этот день.

Новый год начнется с небольшого снега лишь в западных и северных областях ночью, а днем – в Карпатах. Юго-Восточная часть Украины 1 января останется без существенных осадков, но на дорогах будет скользко.

В пятницу, 2 января, осадки прогнозируются ночью на Западе, а днем – в северных, центральных и северо-восточных областях. Местами может образовываться метель, а на дорогах – гололедица.

3 января снег и мокрый снег может пройти на большинстве территории. На Юге осадки будут с дождем. Местами мокрый снег будет налипать и также может образовываться туман.

В воскресенье, 4 января, прогнозируются умеренные и местами значительные осадки на Левобережье Украины. Прогнозируется снег с дождем и гололедица. На Западе пройдет небольшой снег.

Какая погода в целом будет в ближайшие дни?