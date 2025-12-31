Об этом сообщил синоптик отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Какая погода прогнозируется в новогоднюю ночь?

31 декабря будет морозно по всей территории Украины. Ночью столбики термометров в разных регионах будут показывать до 13 градусов мороза. Самая прохладная ночь будет на Востоке, Северо-Востоке страны и в Карпатах. Зато в дневные часы в среду, 31 декабря, метеорологи прогнозируют температуру в пределах от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Новогодняя ночь так же будет морозной. Благодаря поступлению новой порции холодного воздуха из северных широт в ночь на 1 января температура будет снижаться до 14 градусов с отметкой минус. Поэтому, ожидается от -8 до -13 градусов.

В последний день декабря на территории Украины, кроме Юга и Юго-Востока, выпадет небольшой снег, что будет обусловлен полем пониженного атмосферного давления. Воздушные потоки будут преимущественно северо-западные, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В западных областях порывы ветра могут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.

В новогоднюю ночь и днем 1 января синоптики обещают небольшой снегопад только на Западе.

Во всех остальных областях – преимущественно погода без осадков. На дорогах будет образовываться и удерживаться местами гололедица. Это такое опасное явление, может довольно скользко быть. И стоит как пешеходам, так и водителям быть бдительными и осторожными,

– объяснил Иван Семилит.

Какая погода ожидается в ближайшее время?