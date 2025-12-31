Рятувальники закликають утриматися від виходів у високогір’я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та Гірських рятувальників Прикарпаття.
Яка зараз погода у Карпатах?
Станом на ранок 31 грудня на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість та південно-західний вітер зі швидкістю до 15-17 метрів за секунду.
Тоді як в урочищі Заросляк падає сніг, вітер південно-західний зі швидкістю до 5-7 метрів за секунду. Температура повітря становить близько -14 морозу, а глибина снігового покриву досягає 25-30 сантиметрів.
Рятувальники зазначають, що такі погодні умови – серйозна небезпека для життя та здоров'я. Українців закликають бути обережними та завантажувати мобільний додаток "Порятунок у горах".
У Карпатах вирує негода / Фото ДСНС Івано-Франківщини
Яка погода буде на новорічні свята?
У денні години в середу, 31 грудня, метеорологи прогнозують температуру в межах від 6 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Новорічна ніч так само буде морозною. Завдяки надходженню нової порції холодного повітря з північних широт в ніч проти 1 січня температура буде знижуватись аж до 14 градусів із позначкою мінус. Відтак, очікується від -8 до -13 градусів.
Синоптик Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, що на початку січня завдяки надходженню нової порції холодного повітря з північних широт, відбуватиметься зниження температури вночі до 6-14 градусів морозу. Крім того, і денні максимуми будуть морозними та залишатимуться в межах 1-7 градусів морозу.