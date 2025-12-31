Спасатели призывают воздержаться от выходов в высокогорье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Горных спасателей Прикарпатья.
Какая сейчас погода в Карпатах?
По состоянию на утро 31 декабря на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость и юго-западный ветер со скоростью до 15-17 метров в секунду.
Тогда как в урочище Заросляк падает снег, ветер юго-западный со скоростью до 5-7 метров в секунду. Температура воздуха составляет около -14 мороза, а глубина снежного покрова достигает 25-30 сантиметров.
Спасатели отмечают, что такие погодные условия – серьезная опасность для жизни и здоровья. Украинцев призывают быть осторожными и загружать мобильное приложение "Спасение в горах".
В Карпатах бушует непогода / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области
Какая погода будет на новогодние праздники?
В дневные часы в среду, 31 декабря, метеорологи прогнозируют температуру в пределах от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Новогодняя ночь так же будет морозной. Благодаря поступлению новой порции холодного воздуха из северных широт в ночь на 1 января температура будет снижаться вплоть до 14 градусов с отметкой минус. Поэтому, ожидается от -8 до -13 градусов.
Синоптик Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, что в начале января благодаря поступлению новой порции холодного воздуха из северных широт, будет происходить снижение температуры ночью до 6-14 градусов мороза. Кроме того, и дневные максимумы будут морозными и будут оставаться в пределах 1-7 градусов мороза.