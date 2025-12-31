Спасатели призывают воздержаться от выходов в высокогорье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Горных спасателей Прикарпатья.

Какая сейчас погода в Карпатах?

По состоянию на утро 31 декабря на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость и юго-западный ветер со скоростью до 15-17 метров в секунду.

Тогда как в урочище Заросляк падает снег, ветер юго-западный со скоростью до 5-7 метров в секунду. Температура воздуха составляет около -14 мороза, а глубина снежного покрова достигает 25-30 сантиметров.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия – серьезная опасность для жизни и здоровья. Украинцев призывают быть осторожными и загружать мобильное приложение "Спасение в горах".



В Карпатах бушует непогода / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области