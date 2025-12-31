На Київ суне сильний вітер: влада попереджає про небезпеку

Уночі 31 грудня в українській столиці погіршаться погодні умови. У місті сильно дутиме вітер.

За прогнозами синоптиків, упродовж ночі у Києві очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, передає 24 Канал із посиланням на КМДА.

Яка погода буде у Києві 31 грудня?

У середу, 31 грудня, на Київщині та в обласному центрі буде хмарна погода з проясненнями. У регіоні йтиме невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура по області вночі становитиме 4 – 9 градусів морозу, вдень 2 – 7 градусів морозу.

У Києві вночі буде 6 – 8 градусів морозу, вдень близько 5 градусів морозу.

Як діяти під час сильного вітру?

Фахівці закликають під час сильного вітру:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

