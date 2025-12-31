31 грудня, 03:09
На Київ суне сильний вітер: влада попереджає про небезпеку
Основні тези
- У Києві вночі 31 грудня очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
- Температура в Києві вночі становитиме 6 – 8 градусів морозу.
Уночі 31 грудня в українській столиці погіршаться погодні умови. У місті сильно дутиме вітер.
За прогнозами синоптиків, упродовж ночі у Києві очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, передає 24 Канал із посиланням на КМДА.
Яка погода буде у Києві 31 грудня?
У середу, 31 грудня, на Київщині та в обласному центрі буде хмарна погода з проясненнями. У регіоні йтиме невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.
Температура по області вночі становитиме 4 – 9 градусів морозу, вдень 2 – 7 градусів морозу.
У Києві вночі буде 6 – 8 градусів морозу, вдень близько 5 градусів морозу.
Як діяти під час сильного вітру?
Фахівці закликають під час сильного вітру:
- щільно зачиняти вікна;
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.
Якою буде погода в Україні найближчими днями?
- 31 грудня у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
- На заході України, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, очікується сніговий покрив до 32 сантиметрів.
- У ніч проти 1 січня в Україні прогнозуються морози від 5 до 13 градусів морозу, з найнижчими температурами в гірських регіонах, на півночі та сході.