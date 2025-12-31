На Киев дует сильный ветер: власти предупреждают об опасности

Ночью 31 декабря в украинской столице ухудшатся погодные условия. В городе будет сильно дуть ветер.

По прогнозам синоптиков, в течение ночи в Киеве ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, передает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Какая погода будет в Киеве 31 декабря?

В среду, 31 декабря, на Киевщине и в областном центре будет облачная погода с прояснениями. В регионе будет идти небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Температура по области ночью составит 4 – 9 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов мороза.

В Киеве ночью будет 6 – 8 градусов мороза, днем около 5 градусов мороза.

Как действовать во время сильного ветра?

Специалисты призывают во время сильного ветра:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?