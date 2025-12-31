Укр Рус
У Києві – сильний вітер: влада попереджає про небезпеку
31 декабря, 03:09
На Киев дует сильный ветер: власти предупреждают об опасности

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В Киеве ночью 31 декабря ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
  • Температура в Киеве ночью составит 6 – 8 градусов мороза.

Ночью 31 декабря в украинской столице ухудшатся погодные условия. В городе будет сильно дуть ветер.

По прогнозам синоптиков, в течение ночи в Киеве ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, передает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Какая погода будет в Киеве 31 декабря?

В среду, 31 декабря, на Киевщине и в областном центре будет облачная погода с прояснениями. В регионе будет идти небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Температура по области ночью составит 4 – 9 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов мороза.

В Киеве ночью будет 6 – 8 градусов мороза, днем около 5 градусов мороза.

Как действовать во время сильного ветра?

Специалисты призывают во время сильного ветра:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?

  • 31 декабря в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.
  • На западе Украины, в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, ожидается снежный покров до 32 сантиметров.
  • В ночь на 1 января в Украине прогнозируются морозы от 5 до 13 градусов мороза, с самыми низкими температурами в горных регионах, на севере и востоке.